Флагманские смартфоны OnePlus и Oppo выходят осенью с перископической камерой 200 Мп

До конца года в Китае ждут появления в продаже ряда флагманских смартфонов разных производителей. Недавняя утечка рассказала, что Xiaomi может представить серию Xiaomi 16 уже в конце сентября. Флагманы других брендов дебютируют в октябре. Новая утечка от инсайдера Smart Pikachu говорит о линейках устройств Oppo Find X9 и OnePlus 14. Их в Китае ждут в октябре.

После прошлогодней волны перископических камер с разрешением 200 Мп у таких производителей, как Vivo, Xiaomi и Honor, сообщается, что Oppo также присоединится к этому тренду. В отличие от Find X8 Pro/Ultra, которые были оснащены двумя перископическими объективами по 50 Мп, Find X9 Pro перейдёт на один перископический телеобъектив 200 Мп.

По словам инсайдера, Oppo и суббренд OnePlus готовятся к запуску смартфонов с перископической камерой 200 Мп в этом году. Пользователям не придётся ждать модель Ultra, которая, как предполагается, выйдет в 2026 году. Даже базовые модели получат подобные камеры.

Это относится и к OnePlus 14. Подробности пока не раскрыты, но ожидается, что аппарат получит плоский экран, большую батарею и чип Snapdragon 8 Elite 2. Серия Find X9, как предполагается, будет работать на процессоре Dimensity 9500. Инсайдер также утверждает, что Oppo сделает свои смартфоны максимально тонкими. Оба устройства, по слухам, будут официально представлены в октябре.

Недавняя утечка от инсайдера Digital Chat Station раскрыла, что камера на Find X9 Ultra будет состоять из перископической 200 Мп и дополнительной камеры-перископа 50 Мп с 10-кратным оптическим зумом.