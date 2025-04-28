Рынок смартфонов Китая растёт усилиями Xiaomi и Huawei

Рынок смартфонов Китая вырос на 5% в первом квартале 2025 года. В этой стране было отгружено в общей сложности 70,9 млн смартфонов за период с января по март, согласно оценкам Canalys. При этом лидерами стали Xiaomi и Huawei. Xiaomi показала впечатляющий рост объёмов поставок на 40% в годовом исчислении и теперь контролирует 19% рынка. Бренд усилил связь между своими продуктами и получил поддержку благодаря национальной программе субсидирования устройств в Китае.

Программа субсидирования устройств в Китае вступила в силу 8 января 2025 года. Субсидия предоставляет одноразовую скидку, покрывающую до 15% от розничной цены устройства. Программа охватывает смартфоны, планшеты, фитнес-браслеты и смарт-часы стоимостью ниже 6000 юаней ($820) и ограничена 500 юанями ($68) на одно устройство. Премиальные модели, включая флагманы и складные смартфоны, не участвуют в программе.

Huawei стала вторым ведущим брендом в Китае с долей рынка 18% и ростом объёмов поставок на 12% в годовом исчислении. Бренд продолжил демонстрировать устойчивый спрос на свои смартфоны. Складной Mate XT и Pura X также вызвали интерес к бренду. HarmonyOS Next расширяется, и, по слухам, теперь на него приходится 3% всех смартфонов в Китае.

Oppo и vivo каждая занимают по 15% китайского рынка, в то время как Apple замыкает пятёрку лидеров с долей в 13%. DeepSeek и растущий список ИИ-сервисов также привлекли внимание потребителей: по оценкам, 22% всех отгруженных телефонов теперь поддерживают ИИ. Canalys прогнозирует, что эта цифра достигнет 40% к концу года.