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OnePlus 13T поступил в продажу в Китае с чипом Snapdragon 8 Elite и кнопкой быстрых действий
Компактный флагман OnePlus 13T с AMOLED-экраном, быстрой зарядкой 80 Вт и новыми функциями уже в продаже в Китае

После серии тизеров и мелких утечек сведений смартфон OnePlus 13T официально поступил в продажу в Китае. Его можно рассматривать как компактный Android-флагман.

Много лет в продаже почти отсутствуют небольшие смартфоны с флагманскими характеристиками. Китайский производитель предлагает смартфон с экраном 6,32 дюйма и толщиной всего 8,2 мм. Полностью плоский AMOLED-дисплей получил частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость 1600 нит, защитное покрытие из стекла Oppo Crystal Shield. Разблокировка возможна с помощью встроенного в экран оптического сканера отпечатков пальцев или программной функции Face Unlock.

OnePlus 13T работает на чипе Snapdragon 8 Elite, у него 12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256/512 ГБ хранилища UFS 4.0. В корпусе толщиной всего 8,2 мм также размещён аккумулятор ёмкостью 6260 мАч. Благодаря системе зарядки SuperVOOC поддерживается быстрая зарядка мощностью до 80 Вт. К сожалению, как и в OnePlus 13, магнитная зарядка здесь не предусмотрена.

У OnePlus 13T есть и другие улучшения, такие как огромная паровая камера площадью 4400 мм² для охлаждения. По заявлению производителя, для улучшенного отвода тепла используется 3D-структура.

Фирменный переключатель режимов Alert Slider был убран. Вместо него появилась специальная «Кнопка ярлыка», аналогичная Action Button в iPhone 16. Она расположена на том же месте, где раньше находился Alert Slider, и позволяет быстро включать фонарик, активировать режим «Не беспокоить», запускать камеру, делать скриншоты, записывать голосовые заметки и переключать звуковые профили.

На задней панели установлена двойная камера с основным сенсором на 50 Мп и телеобъективом с 2-кратным зумом на 50 Мп. Фронтальная камера OnePlus 13T имеет разрешение 16 Мп и размещена в отверстии на экране.

OnePlus 13T стоит от 3399 юаней (примерно $470) за версию 12 ГБ + 256 ГБ и доходит до 4499 юаней (около $620) за топовую конфигурацию 16 ГБ + 1 ТБ. Смартфон доступен в сером, чёрном и розовом цветах.

Хотя старт продаж состоялся только в Китае, OnePlus традиционно выпускает устройства по всему миру после домашнего запуска.

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#смартфоны #oneplus
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