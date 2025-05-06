Недорогой планшет Oppo может выйти с аккумулятором 9340 мА*ч и зарядкой 33 Вт

Согласно последней информации, компания Oppo в настоящее время работает над недорогим планшетом на процессорах новой серии MediaTek. Речь идёт о планшете Oppo Pad SE.

Наличие приставки SE в названии является главным основанием полагать, что это будет бюджетный планшет. Процессоры MediaTek Helio G99 (и серия G вообще) находят применение в устройствах как раз этой ценовой категории. Известный инсайдер Digital Chat Station утверждает, что Oppo Pad SE может стать дебютным устройством на чипе MediaTek Dimensity G100. Об этих процессорах известно пока мало, но можно предположить, что это преемник линейки Helio G.

Серия чипов Dimensity поддерживает сети 5G, чего ждут и от новых моделей. Быть может, Dimensity G100 — это переименованный в маркетинговых целях чип Helio. Инсайдер также утверждает, что Oppo Pad SE будет обладать аккумулятором ёмкостью 9340 мА•ч и поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Oppo готовится выпустить этот планшет в Китае. Быть может, новинка выйдет не в единственном числе.

Pad SE появится вместе с Oppo Enco Clip. Это наушники открытого типа, похожие на Moto Buds Loop или Honor Earbuds Open. Оба продукта могут быть представлены одновременно с серией Oppo Reno 14, но это не подтверждено.