Разработчики WhatsApp тестируют масштабное обновление

Мессенджер WhatsApp постоянно тестирует новые функции в бета-канале. Обычно проходит несколько месяцев, прежде чем они становятся доступны всем пользователям. На этой неделе сервис выпустил сразу дюжину новых функций.

В групповых чатах появился индикатор «В сети», который показывает, кто из участников сейчас доступен, прямо под названием группы. Теперь можно включить режим «Только важное» для групп, чтобы получать уведомления только при упоминаниях, ответах или сообщениях от сохранённых контактов. Ещё теперь можно создавать события в личных чатах: отмечать участие как «возможно», приглашать второго человека, добавлять дату и время окончания для длинных событий и закреплять их в чате.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Можно нажать на чужую реакцию, чтобы использовать такую же. В версии на iOS теперь можно сканировать и отправлять документы прямо из WhatsApp, с возможностью обрезки и сохранения. В некоторых регионах на последней версии iOS можно сделать WhatsApp приложением по умолчанию для сообщений и звонков (Настройки > По умолчанию > WhatsApp).

На iOS теперь можно увеличивать изображение в видеозвонках с помощью жеста пальцами. Можно добавить собеседника к текущему личному звонку прямо из чата. Улучшилось качество видеозвонков — они быстрее переходят в HD, если позволяет соединение. Админы каналов могут записывать и публиковать короткие видео длительностью до 60 секунд.

В каналах теперь доступны расшифровки голосовых сообщений. И наконец, админы каналов могут создавать QR-коды для прямой ссылки на канал для быстрого распространения.