Отвечать на звонки в WhatsApp можно будет с выключенной камерой

Мессенджер WhatsApp начал тестировать новые функции аудио- и видеозвонков для пользователей Android. Об этом сообщило издание WABetaInfo, заметившее эти функции в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.25.10.16.

Первая из них — кнопка отключения звука для входящего голосового звонка. Она появляется в панели уведомлений и позволяет ответить на звонок с выключенным микрофоном. Не совсем понятно, для каких целей предлагается такая возможность.

Вторая функция касается входящих видеозвонков. Она позволяет отключить камеру до ответа на видеозвонок. Это удобно для пользователей, которым нужно несколько секунд, чтобы подготовиться к появлению в кадре, или которые вообще не хотят показываться на камеру. Это также добавляет уровень конфиденциальности при звонках с незнакомых номеров, так как вы не появитесь на экране сразу после ответа на видеозвонок.

Третья функция — это реакции с помощью эмодзи во время видеозвонков. Она позволит участникам видеозвонка реагировать в реальном времени с помощью эмодзи.

Эти функции доступны некоторым бета-тестерам WhatsApp для Android и будут постепенно распространяться на большее число пользователей в ближайшие недели.