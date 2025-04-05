WhatsApp вводит ещё один механизм защиты конфиденциальности

Мессенджер WhatsApp работает над новой функцией конфиденциальности, которая была замечена в последней бета-версии для Android. Разработка займёт ещё некоторое время, так что не ждите её прямо сейчас.

Когда функция станет доступной, она позволит усилить конфиденциальность, не давая собеседникам автоматически сохранять на свои устройства медиафайлы, которые вы им отправляете. До сих пор же так и происходило с отправляемыми файлами. С появлением этой функции появится возможность запретить другим телефонам делать это, как видно на скриншоте.

Это такое же поведение, как в случае с сообщениями с таймером исчезновения. Новшество в том, что теперь можно настроить это и для обычных сообщений и связанных с ними медиафайлов. Функция также ограничит экспорт всей истории чатов с пользователями, у которых включена эта настройка. Однако она не будет препятствовать пересылке сообщений.

Кроме того, если включить эту «расширенную конфиденциальность чатов», участники переписки не смогут использовать Meta AI ни в каком виде. Когда новая функциональность станет доступной для всех, включаться она будет по желанию.