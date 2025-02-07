На создание сообществ WhatsApp потребуется меньше нажатий

Расширение функциональности популярного мессенджера WhatsApp продолжается. В последнем бета-релизе для Android, который стал доступен участникам группы тестирования WhatsApp в Play Store, была замечена ещё одна новая функция.

Это небольшое улучшение призвано упростить создание сообществ. Когда эта функция выйдет из стадии бета-тестирования и станет доступна всем, вы сможете создать новое сообщество на вкладке чатов, нажав на кнопку с тремя точками в правом верхнем углу, а затем выбрав «Новое сообщество».

Нажатие этой кнопки также может привести к созданию новой группы, переходу к избранным сообщениям или в «Настройки», как можно увидеть на скриншоте. Что касается создания сообществ, это нововведение убирает одно нажатие. Больше не придётся сначала переходить на вкладку «Сообщества», чтобы создать новое.

Причиной этого может быть тот факт, что вкладка «Сообщества» будет заменена новой вкладкой, посвящённой ИИ-чат-ботам. Таким образом, вкладка «Сообщества» может полностью исчезнуть.