Nintendo Switch способна выдавать средний FPS выше 60 даже в требовательных играх

Новое видео, опубликованное на YouTube автором Naga, демонстрирует, как модифицированная и разогнанная игровая консоль с 8 ГБ памяти запускает несколько игр на высокой частоте кадров. Требовательные проекты вроде The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и The Elder Scrolls V: Skyrim работают нестабильно, но всё же показывают средний результат около 100 FPS. Нетребовательные игры и ремастеры вроде Sonic Superstars, Zelda: Skyward Sword HD и The Prince of Persia: The Lost Crown без проблем выдают и удерживают стабильные 120 FPS.

Поскольку даже разогнанная Nintendo Switch значительно слабее своей преемницы, тот факт, что ей удаётся достигать такой высокой частоты кадров, наглядно показывает, что у Nintendo Switch 2 с этим проблем не будет — по крайней мере, в играх с обратной совместимостью. По слухам, новая консоль получит экран с частотой 120 Гц и поддержкой VRR. Это заметно улучшит портативный режим не только для старых игр, но и для проектов следующего поколения, поскольку экран 120 Гц с VRR откроет путь к полноценной поддержке 40 FPS, что значительно повышает комфорт игры, несмотря на небольшую разницу по сравнению с 30 FPS.





Ждать осталось недолго: полноценная презентация Nintendo Switch 2 состоится уже через неделю — 2 апреля — в рамках нового мероприятия Direct, посвящённого системе. На мероприятии также, по слухам, будет объявлена дата начала продаж консоли.