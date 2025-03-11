За несколько месяцев до анонса появились первые изображения смартфонов Google Pixel 10

В последние несколько поколений дизайн смартфонов Pixel менялся от года к году, сохраняя при этом некоторые общие черты. Pixel 7 во многом повторял дизайн Pixel 6, но с изменённым блоком камер. Pixel 8 развил эту концепцию, добавив новые элементы. Pixel 9 получил самые большие изменения, такие как плоские грани, обновлённый выступ камеры и другие. Похоже, Google решила придерживаться этого стиля подольше.

Новые изображения на основе чертежей демонстрируют возможный облик Pixel 10 — базовой модели новой флагманской линейки Google. Эти изображения ещё неофициальные, и возможны ошибки (например, недавняя утечка Galaxy Z Flip 7 от того же источника оказалась неточной). Однако они дают общее представление о внешнем виде устройства. Судя по всему, дизайн почти не изменился.

Здесь всё прежнее — плоские грани и выступ камеры. Нет дополнительных кнопок, что стало тенденцией среди Android-смартфонов. Решение Google вполне закономерно, ведь Pixel 9 был отлично принят.

Одно из немногих заметных изменений — слот для SIM-карты переместился с нижней части устройства на верхнюю, освободив место для дополнительного выреза под динамик.

Размеры слегка изменятся. У Pixel 10 они могут быть 152,8×72×8,6 мм, что всего на 0,1 мм толще, чем 152,8×72×8,5 мм у Pixel 9. Выступ камеры добавляет ещё 3,4 мм, доводя общую толщину в самом толстом месте до 12 мм. Такие минимальные изменения могут означать, что чехлы от прошлого поколения подойдут и к новому. Так было с Pixel 9 и Pixel 9 Pro, которые могли использовать одни и те же аксессуары.

То же касается и Pixel 10 с Pixel 10 Pro — Android Headlines отдельно опубликовал изображения Pixel 10 Pro с таким же дизайном и идентичными габаритами 152,8×72×8,6 мм.

Также появились изображения Pixel 10 Pro XL, размеры которого составляют 162,7×76,6×8,5 мм. Это такая же толщина и ширина, но на 0,1 мм короче, чем у Pixel 9 Pro XL.

Так как размеры этих трёх моделей почти не изменились, вероятно, диагонали экранов тоже останутся прежними. Размеры аккумуляторов тоже вряд ли поменяются, если только Google не перейдёт на кремний-углеродные батареи, которые стали популярны у других брендов.