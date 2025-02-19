Pixel 9a должен быть представлен весной

Утечки продолжаются, и новая показывает характеристики будущего бюджетного смартфона Google Pixel. Издание WinFuture ссылается на «доступные технические данные» и утверждает, что Pixel 9a может выйти на рынок с 6,3-дюймовым дисплеем OLED с максимальной частотой обновления 120 Гц. Также сообщается, что панель якобы поддерживает HDR10 Plus. В публикации приводится предполагаемое изображение устройства в четырёх цветах; однако основное внимание уделено рамкам экрана.

Изображение показывает, что Pixel 9a будет иметь немного более толстые рамки по сравнению с флагманской серией Pixel 9. Демонстрируется совершенно плоский экран и боковые грани с закруглёнными углами.

Сзади тоже могут произойти изменения, а именно появится двойная камера. Pixel 9a может получить основную камеру 48 Мп с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольный объектив 13 Мп.

Google может отказаться от толстого выпуклого выступа камер. Массив камер будет минимальным и встроенным в заднюю панель.

Ожидается аккумулятор ёмкостью 5100 мАч, а также хранилище 128 ГБ и 256 ГБ с 8 ГБ оперативной памяти. Должен применяться процессор Tensor G4, который используется в флагманской серии Pixel 9.

Издание предполагает, что начальная цена Pixel 9a в Европе может составить 499 евро. Google обычно представляет смартфоны серии A весной. Недавние слухи утверждают, что Google готовится к дебюту Pixel 9a 26 марта с открытием предзаказов за неделю до этого.