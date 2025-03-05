Помощник Pixie в Pixel 10 будет называться Pixel Sense

О появлении эксклюзивного помощника на основе ИИ в составе аппаратов Google Pixel говорят с 2023 года. Тогда помощник назывался внутри компании Pixie и ожидалось, что он появится в серии Google Pixel 9. Этого в итоге не случилось.

Но похоже, что компания ещё не отказалась от этой идеи. Согласно внутренним источникам, Google работает над тем, чтобы представить Pixie в Pixel 10 под новым названием Pixel Sense.

Издание Android Authority утверждает, что Pixel Sense появится в виде приложения для телефонов нового поколения, которое даст пользователям «наиболее персонализированный опыт на основе того, что вы делаете на своём Pixel». Ранее было известно, что этот эксклюзивный помощник Pixel будет использовать пользовательские данные, собранные различными приложениями Google, такими как Календарь и Gmail. Однако Android Authority добавляет, что помощник также сможет обрабатывать «мультимедийные файлы, включая текст, изображения, контент, созданный ИИ, и связанные метаданные».

Google объясняет, что когда пользователь делает скриншоты, Pixel Sense будет обрабатывать их, чтобы понимать метаданные и обучаться на них. Это поможет при поиске конкретных скриншотов в приложении.

Кроме того, Google заявляет, что этот помощник будет способен предоставлять предсказательные предложения на основе моделей использования устройства. «Он также сможет предлагать места, товары и имена в тот момент, когда они вам понадобятся».

Остаётся неясным, чем Pixel Sense будет отличаться от Gemini. Вероятно, он будет опираться на возможности Gemini и Gemini Nano для выполнения действий на устройстве. Ключевое различие — это способ отображения данных. Gemini — это открытая языковая модель обучения, которая получает свои знания с серверов Google, тогда как Pixel Sense будет ограничиваться данными устройства пользователя.