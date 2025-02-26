Появилась информация о предполагаемой цене смартфона Pixel 9a в Европе и Великобритании

Издание Android Headlines добыло сведения о возможных европейских ценах нового смартфона Google Pixel 9a. В Бельгии, Франции, Германии, Италии и Испании стартовая цена за конфигурацию с объёмом хранилища 128 ГБ составит 549 евро. Версия с 256 ГБ обойдётся в 649 евро. В Ирландии цены могут отличаться и составить 559 и 659 евро соответственно.

Великобритания была отмечена в публикации отдельно. Утверждается, что там цены будут следующими: 499 фунтов (128 ГБ) и 599 фунтов (256 ГБ). Ещё издание упомянуло канадский рынок, где стартовые цены могут быть $679 и $809 соответственно.

Отмечается, что «сходство» цен в перечисленных регионах связано с тем, как Google установила цену на Pixel 8a в 2024 году. Таким образом, возможно, потребители в этих странах не увидят значительного роста цен на ожидаемый смартфон.

По слухам, американские потребители могут увидеть аналогичную стартовую цену, что и при запуске Pixel 8a, а именно около $499 за базовую модель и $559 за версию с 256 ГБ. Те же слухи утверждали, что следующий смартфон серии A может получить всего 8 ГБ вне зависимости от выбранного объёма хранилища. Предлагаемые варианты хранилища не отличаются от прошлогодней бюджетной модели, поскольку Google сосредоточила своё внимание на других аспектах.

В середине февраля была крупная утечка, которая пролила свет на характеристики Pixel 9a и предполагаемые изменения в аппаратной части. Согласно утечке, телефон получит 6,3-дюймовый OLED-дисплей с максимальной частотой обновления 120 Гц и процессор Google Tensor G4. Дисплей может отличаться чуть более толстыми рамками по сравнению с флагманской серией Pixel 9.

Крупнейшее изменение в дизайне касается двойной камеры. У неё больше нет массивного выступа. Ожидается, что качество камеры будет сопоставимо с базовой моделью Pixel 9, которая оснащена основной камерой 48 Мп с OIS и сверхширокоугольной 13 Мп.

Слухи говорят, что аппарат может быть выпущен 26 марта.