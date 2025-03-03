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Представлены часы Honor Watch 5 Ultra с титановым корпусом и ЭКГ
Состоялся международный дебют Honor Pad V9 и Earbuds Open

В воскресенье компания Honor представила свои первые смарт-часы Ultra. Это продолжение и значительное обновление по сравнению с моделью Honor Watch 4 Pro. В отличие от последних Honor Watch 5 эта модель оснащена круглым дисплеем, заключённым в восьмиугольный корпус.

Также на глобальный рынок выходят планшет Honor Pad V9 и наушники Honor Buds Open.

Honor Watch 5 Ultra выделяются среди часов премиальными материалами. Рамка выполнена из титанового сплава класса 5, а задняя панель – из материала, напоминающего керамику, и композитного полимерного волокна. Это контрастирует с алюминиевым корпусом обычных Watch 5 и даже со стальной конструкцией Watch 4 Pro.

Спереди применяется сапфировое стекло для дополнительной прочности и устойчивости к царапинам. Под ним находится круглый экран OLED 1,5 дюйма (466x466 пикселей, 310 ppi) с LTPO-матрицей и переменной частотой обновления до 60 Гц. Поддерживается режим Always On Display.

Первые часы Honor Ultra также стали первыми с ЭКГ. Функция Quick Health Scan позволяет мгновенно получать данные ЭКГ, а Health Monitor Report подводит итоги всех собранных за прошлый день данных о состоянии здоровья.

Watch 5 Ultra поддерживают новый режим Free Diving Mode, который позволяет погружаться на глубину до 40 м. Это превышает рейтинг 5 ATM предыдущих моделей Honor. В целом доступно более 100 спортивных режимов.

Корпус часов имеет размеры 46,3 мм в ширину и 11,4 мм в толщину. Вес без ремешка составляет 51,8 г. Имеется динамик, чтобы принимать звонки без телефона под рукой.

Интерфейсом можно управлять с помощью вращающейся коронки. Он содержит более 10000 уникальных циферблатов и так называемые Scenario Service Cards – они предлагают быстрый доступ к функциям вроде прогноза погоды, отслеживания фитнеса и многого другого.

Установлен аккумулятор ёмкостью 480 мАч. Это такая же ёмкость, как у Watch 4 Pro и Watch 5. Ultra обещает до 15 дней автономной работы и поддерживает беспроводную зарядку.

Часы доступны в чёрном и коричневом цветах. Эти варианты идут с ремешками из фторэластомера и кожи соответственно.

Планшет Honor Pad V9 был анонсирован ещё в декабре. Это модель с диагональю 11,5 дюйма (IPS LCD, 2800x1840 пикселей, частота 144 Гц, 10-битные цвета), которая работает на Dimensity 8350. Планшет поддерживает Magic Pencil 3 и чехол-клавиатуру Smart Keyboard (продаются отдельно).

Имеется набор из восьми динамиков с IMAX Enhanced и батарея Si/C ёмкостью 10100 мАч, которая вписывается в тонкий корпус толщиной 6,1 мм. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт.

Что касается наушников, они созданы для комфортного длительного ношения благодаря открытому дизайну и ушным крючкам. Они также используют ИИ для преодоления языковых барьеров – поддерживают перевод с 15 языков в трёх режимах (Shared Mode, Exclusive Mode и Simultaneous Interpretation). Поддерживается активное шумоподавление, а датчик костного голосового отпечатка обеспечивает чёткость голоса во время звонков даже в шумной обстановке.

Каждый наушник весит 7,9 г и выполнен из гипоаллергенного силикона. Класс защиты – IP54, так что в них можно бегать под дождём – крючки надёжно фиксируют наушники в ушах. Наушники работают до 6 часов на одном заряде и до 22 часов с зарядным чехлом. Есть функция быстрой зарядки – 15 минут в чехле обеспечивают 2 часа прослушивания.

#honor #планшеты #смарт-часы #наушники
Источник: gsmarena.com
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Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
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povlin
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Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Ссу на Шешуна
02:00
ты петух шеша.а вот оригинал если бы увидел, кто кроется его именем,то я б и 10 копеек не дал за твою сраную никчемную жизнь
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Гега Озургетский
01:59
Да угомони, все уже поняли то что у тебя куча ботов. А я оригинал.
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Jlapuca
01:57
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Ссу на Шешуна
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Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
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