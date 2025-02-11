Honor улучшит своего ассистента YOYO с помощью мощной модели AI DeepSeek-R1

Пользователи смартфонов Honor получают более умный искусственный интеллект благодаря новому партнёрству с DeepSeek. Вслед за Nubia этот китайский производитель смартфонов даёт своему ИИ-ассистенту YOYO крупное обновление. Honor интегрирует передовые технологии DeepSeek-R1.

В своём анонсе Honor даёт понять, насколько масштабным стал её ИИ-ассистент. Им уже пользуются более 130 млн активных пользователей в месяц. Теперь, с появлением модели DeepSeek-R1, YOYO получит более точные навыки обработки естественного языка, улучшенные способности логического мышления и более глубокое понимание контекста.

Honor делает серьёзный акцент на том, чтобы ИИ-ассистент лучше соответствовал тому, как пользователи думают и общаются. Компания сосредоточилась на обработке естественного языка, чтобы YOYO мог лучше понимать тонкости разговора. Теперь YOYO сможет воспринимать слова ещё более человечно.

Кроме того, Honor работает над улучшением логического мышления YOYO. Теперь он будет не просто понимать, что вы говорите, но и разбираться в том, «почему».

Модель DeepSeek-R1 наделала шума в технологическом мире в прошлом месяце. Этот мощный ИИ, ориентированный на логическое рассуждение, превосходит даже GPT-4o в тестах производительности. Другим достоинством стал открытый исходный код, а значит, разработчики и исследователи могут свободно его изучать, настраивать и расширять.

DeepSeek-R1 работает по лицензии MIT, что делает его бесплатным как для коммерческого, так и для академического использования. Его открытость уже привлекла внимание крупных производителей смартфонов, таких как Huawei.

Пользователи Honor в Китае могут получить новый функционал YOYO, проведя пальцем вверх от нижней части экрана, перейдя в раздел AI-агент и выбрав DeepSeek-R1 для начала работы. Интеграция началась 8 февраля. Пользователи MagicOS 8.0 или новее могут получить доступ к обновлению, установив YOYO версии 80.0.1.503 или выше. Пока что эта функция доступна только в Китае, и информации о глобальном запуске нет.