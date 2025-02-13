Появились сведения о нескольких смартфонах серии Honor 400 и их процессорах

Компания Honor работает над следующим поколением смартфонов серии Honor 400 для продажи в Китае. По данным инсайдера Digital Chat Station, появились сведения о процессорах, на которых будут работать эти устройства. Утечка также проливает свет на будущую модель Honor GT Pro, которая, вероятно, выйдет позже в этом году.

Согласно утечке, Honor 400 получит ещё не анонсированный чип Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750), который придёт на смену Snapdragon 7 Gen 3 из аппарата предыдущего поколения. Honor 400 Pro, вероятно, сохранит Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650), как и Honor 300 Pro и 300 Ultra. Возможно, в линейке появится модель 400 Ultra тоже на Snapdragon 8 Gen 3.

Сообщается, что вся серия получит увеличенные сенсоры камер. Прежние утечки указывали на наличие аккумулятора ёмкостью 7000 мАч. Ожидается, что линейка Honor 400 дебютирует в мае.

Ещё Honor, как утверждается, работает над моделью GT Pro, которая выйдет к середине года. Устройство будет работать на Snapdragon 8 Elite. В отличие от нынешнего Honor GT с изогнутым дисплеем, GT Pro, как сообщается, получит плоский экран. Также ожидается, что он станет обладателем крупного аккумулятора, который превзойдёт предшественника с его ёмкостью 5300 мАч и поддержкой зарядки 100 Вт.

Точная дата анонса и окончательные характеристики должны проясниться ближе к выходу устройств.