Samsung Galaxy S25 Ultra не прошёл новые тесты на падение

На прошлой неделе появилась серия тестов, в которых Samsung Galaxy S25 Ultra сумел уцелеть, несмотря на многократные падения на бетон с высоты примерно 170 см. Теперь появилась новая серия тестов на падение на бетон. Они проводились с использованием роботов, а не человеческих рук, как в предыдущих тестах. Все новые тесты сбрасывают устройство с высоты ровно 6 футов (182 см).

Как понятно из заголовка, телефон не прошёл эти тесты. При падении экраном вниз стекло на верхней части экрана треснуло. Дисплей полностью перестал работать, сделав телефон непригодным для использования.

При падении на бок титановая рамка получила несколько вмятин и царапин, но в остальном осталась целой, а кнопки продолжали работать. Наконец, при падении на обратную сторону заднее стекло треснуло, но телефон продолжал работать после этого.





Компания Corning утверждает, что Gorilla Armor 2, использованный в Galaxy S25 Ultra, выдержит падения с высоты до 2,2 м (7 футов 2 дюйма), и они проверяли это с «бетоноподобной» поверхностью, что бы это ни значило. Быть может, тесты были другими, поэтому результаты различаются. В любом случае столь дорогой смартфон лучше лишний раз не ронять и пользоваться чехлом.