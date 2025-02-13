Снимать экран Galaxy S25 Ultra нужно крайне осторожно

Последнюю модель Galaxy S Ultra разобрали на видео от iFixit, чтобы определить её уровень ремонтопригодности. Компания опубликовала видео, в котором были показаны несколько интересных моментов.

Для начала сняли заднюю панель. По словам авторов, Samsung рекомендует пользователям, выполняющим самостоятельный ремонт или работающим в сервисе, предварительно нагреть устройство. Однако задняя панель была удалена с помощью мощного зажимного инструмента, хотя нагрев, судя по видео, значительно облегчил бы этот процесс.

Специалисты хвалят усилия Samsung по улучшению ремонтопригодности аккумулятора, так как пользователям больше не придётся возиться с дополнительными инструментами, чтобы его извлечь. Аккумулятор закреплён четырьмя клейкими язычками. После их удаления он буквально «выпадает» из корпуса.

Далее идёт немного переработанный тройной блок камер. Он получил высокие оценки благодаря использованию Samsung нескольких модулей для тройного сенсора. iFixit отмечает, что если одна из камер выйдет из строя, сервисный центр сможет починить её, не выбрасывая весь модуль и не заменяя его полностью.

В целом Galaxy S25 Ultra получил среднюю оценку 5 из 10 по шкале ремонтопригодности iFixit. В видео отдельно подчёркиваются сложности при снятии OLED-дисплея Galaxy S25 Ultra с предупреждением: не снимать его, «если он уже не сломан».

Портал Android Police отметил заявление iFixit, назвавшее S25 Ultra «самым ремонтопригодным» телефоном Galaxy. Несмотря на это, у Samsung всё ещё есть проблемы, требующие решения. Кроме того, в публикации упоминается, что, хотя Galaxy S25 Ultra улучшился в некоторых аспектах, он всё равно уступает iPhone 16 Pro, который получил от iFixit 7 из 10.

Сразу после выхода S24 Ultra в прошлом году PBKReviews также провели его разбор. У разных источников свои взгляды, и PBK присудили предыдущей модели Ultra 9 из 10 за ремонтопригодность. В том видео особенно отмечались удобные язычки для извлечения аккумулятора, а также лёгкость доступа к экрану и порту зарядки для ремонта.

В PBK также заявили, что снять дисплей без повреждений довольно сложно. Судя по разбору, нагрев не применялся, а использовался только зажимной инструмент и несколько других инструментов, подведённых под экран для его подъёма.





iFixit разорвали сотрудничество с Samsung прошлой весной, так как их цели по ремонтопригодности не совпадали. Как и в случае с Galaxy S25 Ultra, iFixit подчеркнули, что продукция Samsung «слишком сильно склеена», из-за чего было сложно поставлять нужные детали для домашнего ремонта без роста цен.

iFixit ясно дали понять, что по возможности продолжат доставать запчасти для устройств Galaxy; однако руководства по домашнему ремонту больше выпускаться не будут.