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Стоимость замены экрана на Samsung Galaxy S25 станет ниже, чем на Galaxy S24
Объявлены официальные цены на ремонт смартфонов Galaxy S25

Компания Samsung выпустила смартфон Galaxy S25 Ultra со стеклом Corning Gorilla Armor 2. Было сказано, что оно более устойчиво к падениям, чем стекло Armor в S24 Ultra. Запасные части для ремонта дисплея также стоят значительно дешевле, чем у предшественников, по крайней мере в Индии.

Samsung использует тот же модуль, что и в прошлом году, во всех трёх моделях. Это, вероятно, помогает компании снизить затраты, а также делает ремонт более доступным. Замена заднего стекла, напротив, подорожала. Это говорит о том, что стекло не сильно влияет на снижение цены, а решающую роль играет именно дисплей.

Системная плата также подорожала, что, скорее всего, связано с процессором Snapdragon 8 Elite. Замена аккумулятора для всех моделей S25 также стоит немного дороже, чем у их предшественников, несмотря на то, что ни ёмкость, ни внутренняя конструкция в этом году не изменились.

То же самое касается и каркаса базовой и Plus-моделей. Переработанный каркас Galaxy S25 Ultra — одно из немногих аппаратных изменений — теперь стоит дешевле, чем у S24 Ultra.

Gorilla Armor 2 в S25 Ultra имеет улучшенное антибликовое покрытие. Это, несмотря на ту же пиковую яркость, повышает читаемость экрана на улице. Новый чип предлагает более высокую производительность и более мощный NPU для быстрого и эффективного выполнения задач ИИ.

Хотя ёмкость аккумулятора осталась прежней, благодаря более эффективному чипу и улучшенной оптимизации One UI 7 все модели S25 демонстрируют заметный прирост автономности по сравнению с предшественниками.

#смартфоны #samsung
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