Объявлены официальные цены на ремонт смартфонов Galaxy S25

Компания Samsung выпустила смартфон Galaxy S25 Ultra со стеклом Corning Gorilla Armor 2. Было сказано, что оно более устойчиво к падениям, чем стекло Armor в S24 Ultra. Запасные части для ремонта дисплея также стоят значительно дешевле, чем у предшественников, по крайней мере в Индии.

Samsung использует тот же модуль, что и в прошлом году, во всех трёх моделях. Это, вероятно, помогает компании снизить затраты, а также делает ремонт более доступным. Замена заднего стекла, напротив, подорожала. Это говорит о том, что стекло не сильно влияет на снижение цены, а решающую роль играет именно дисплей.

Системная плата также подорожала, что, скорее всего, связано с процессором Snapdragon 8 Elite. Замена аккумулятора для всех моделей S25 также стоит немного дороже, чем у их предшественников, несмотря на то, что ни ёмкость, ни внутренняя конструкция в этом году не изменились.

То же самое касается и каркаса базовой и Plus-моделей. Переработанный каркас Galaxy S25 Ultra — одно из немногих аппаратных изменений — теперь стоит дешевле, чем у S24 Ultra.

Gorilla Armor 2 в S25 Ultra имеет улучшенное антибликовое покрытие. Это, несмотря на ту же пиковую яркость, повышает читаемость экрана на улице. Новый чип предлагает более высокую производительность и более мощный NPU для быстрого и эффективного выполнения задач ИИ.

Хотя ёмкость аккумулятора осталась прежней, благодаря более эффективному чипу и улучшенной оптимизации One UI 7 все модели S25 демонстрируют заметный прирост автономности по сравнению с предшественниками.