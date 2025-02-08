Galaxy S25 Ultra несколько раз уронили на бетон для проверки прочности

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra оснащён титановой рамкой и улучшенным стеклом Gorilla Armor 2. Оно стало менее защищённым перед царапинами, но лучше выдерживает падения.

На YouTube-канале PBKreviews решили это проверить. Для этого аппарат уронили четыре раза на бетон с высоты головы — на переднюю, заднюю, боковую и нижнюю части. Ни один из ударов не смог повредить переднее и заднее стекло. Кольца вокруг камеры, которые удавалось отсоединить от телефона с помощью ножа, также остались целыми и защитили крышки объективов.

Титановый каркас принял на себя основной удар и даже повредил бетонную поверхность, а следы на рамке легко очистились. Титан значительно прочнее алюминия, и переход с алюминия на него себя оправдывает. На этот раз переднее стекло полностью плоское, что также снижает вероятность прямого удара по нему.

Камеры, содержащие движущиеся части, также остались полностью функциональными. Как отметил обозреватель, прочность этого телефона находится на уровне или немного выше, чем у его предшественника, Galaxy S24 Ultra.

Важно учитывать, что тест проводился на ровной бетонной поверхности. Падение на неровную поверхность всё же может привести к удару стекла. Поэтому лучше использовать защитный чехол для максимальной защиты устройства. Теперь также стало проще найти защитные стёкла, так как экран полностью плоский.





Помимо обновлённого дизайна телефон также получил переработанную систему охлаждения (которая теперь примерно на 40% больше) и чип Snapdragon 8 Elite для повышения производительности.