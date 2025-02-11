Слабые продажи могут привести к отказу от Audi A7

Компания Audi планировала внедрить новую схему наименования для будущих моделей, но в итоге отказалась от неё. Audi сослалась на внутренние исследования, показывающие, что покупатели не оценили новый вариант имён. Более серьёзной проблемой является то, что падают продажи. В США они снизились на 14% по сравнению с прошлым годом. Лишь несколько основных моделей, таких как A6, показали незначительный рост. Audi потеряла позиции на всех крупных рынках, глобальные продажи снизились на 11,8%. Компания нуждается в изменениях, и одним из таких изменений может стать ликвидация линейки A7.

Издание Motor1 предполагает, что A7 может исчезнуть из-за изменений в схеме наименования. Согласно предложенной новой номенклатуре, модели Audi с чётными номерами будут представлять электромобили, а с нечётными — автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В связи с этим ожидалось, что несколько автомобилей с двигателями внутреннего сгорания среднего размера получат новое имя A7, а не A6. Поскольку Audi отказывается от этой идеи, эти автомобили с двигателями внутреннего сгорания могут просто называться A6, как и их электрические аналоги. Не видно ни одной модели fastback (или Sportback, как её называют в Audi), которая проходила бы испытания.

Другой проблемой для A7 является то, что она плохо продаётся. Эта модель никогда не была предназначена для массовых продаж, но если Audi ищет способы сократить расходы, отказ от этого нишевого продукта напрашивается. A7 была четвёртой по уровню продаж моделью в линейке. Худшие результаты показали только Q6 e-tron, а также R8 и TT, которые были сняты с производства. Отказ от этой модели упростил бы линейку Audi, освободив маркетинговые ресурсы для более значимых моделей.

Единственной причиной, по которой Audi могла бы оставить A7, является желание иметь автомобиль для имиджа. Именно для этого он и создавался изначально — чтобы предложить избранным клиентам что-то более уникальное и интересное, чем обычный A6. Учитывая, что Audi испытывает трудности с продажами, компании может понадобиться автомобиль, чтобы создать ажиотаж и привлечь внимание дилеров. Является ли A7 подходящим автомобилем для этой задачи — другой вопрос. На данный момент e-tron GT, возможно, выглядит более ярким автомобилем, и при этом обладает дополнительной привлекательностью благодаря высокотехнологичной силовой установке. В результате e-tron GT продаётся лучше.