Audi RS5 Sportback может остаться с прежним двигателем

Следующая версия Audi RS5 Sportback была замечена во время тестов на севере Швеции. Этот автомобиль даёт Audi шанс одержать верх над Mercedes-AMG C63 в войне быстрых компактных седанов, после того как Mercedes-AMG представил четырёхцилиндровый двигатель, который оказался провальным, несмотря на большую мощность.

У Audi RS5 тоже нет V8, но она предлагает на 50% больше цилиндров, чем новый Benz. Конкретные детали RS скрыты, но изображения дают представление о том, чего ожидать. Имеется новая передняя часть с гораздо большими воздухозаборниками, чем у A5, чтобы охлаждать двигатель и тормоза. Широкие колёсные арки хорошо замаскированы плёнкой, но если присмотреться, их всё же можно заметить.

Заглянув в арки, можно увидеть широкие шины и массивные тормозные диски. Задний бампер оснащён парой огромных выхлопных отверстий, чтобы RS5 выглядела ещё более мощной. При ближайшем рассмотрении сами выхлопные трубы внутри не особо большие.

Это хэтчбек-версия RS5, или Sportback, если следовать терминологии Audi. Виден современный дизайн задних фар Audi, выглядывающий из-под маскировки.

Фотографии не показывают сторону водителя, где можно было бы ожидать увидеть крышку зарядного порта для модели PHEV. Тем не менее, наклейки с изображением молнии на переднем стекле выдают, что это подключаемый гибрид.

Ходят слухи, что здесь будет использоваться тот же 2,9-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, что и в нынешней RS5. С учётом того, что Mercedes-AMG C63 выдаёт 671 л.с., Audi придётся значительно превысить 444 л.с. у старой RS5, чтобы оставаться конкурентоспособной. Добавление подключаемой гибридной мощности с мощными электромоторами — лучший и, вероятно, единственный способ это сделать.

Porsche Panamera 4S E-Hybrid выдаёт 552 л.с. из того же 2,9-литрового V6 и электромотора. За несколько лет разработки Audi, возможно, удастся приблизиться к 600 л.с. Даже если это не случится, фотографы CarBuzz высоко оценили звук этого автомобиля, который выигрывает от двух дополнительных цилиндров.

Новая Audi RS5 и седан A5, на котором она основана, это то, что до прошлого года называлось A4. Audi меняет свои наименования по мере разработки большего числа электромобилей: чётные номера получают электрические модели, а нечётные остаются с двигателями внутреннего сгорания.

Последняя Audi A5 — первая модель, построенная на новой платформе Premium Combustion Platform. Эта основа предназначена для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с продольным расположением. Audi также будет использовать её для нового кроссовера Q5. Поскольку её предшественница использовалась в Lamborghini Urus и Porsche Cayenne, возможно, она появится и в новых версиях этих моделей.