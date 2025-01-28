Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Audi не считает гибрид следующего поколения подходящим для американцев
Audi представила гибридную систему следующего поколения MHEV Plus

На этой неделе Audi представила свою гибридную систему следующего поколения, названную MHEV Plus. По словам компании, обновлённая гибридная система улучшит производительность и экономию топлива благодаря сочетанию генератора силовой установки (PTG), стартёра-генератора с ременным приводом (BAS), литий-железо-фосфатного аккумулятора и 48-вольтовой мягкой гибридной системы. Первоначально новая гибридная система появится в моделях Audi A5 и Q5. Поскольку она модульная, со временем можно рассчитывать на её появление в других моделях. Однако MHEV Plus не будет доступна на рынке США, так как, по словам Audi, в Америке у клиентов «другие потребности».

Ключевым улучшением в системе MHEV является генератор силовой установки, который установлен непосредственно на выходном валу трансмиссии. Он добавляет около 24 л. с. к системе и помогает в работе системы рекуперативного торможения. Генератор также увеличивает доступный момент на старте и остаётся активным на скоростях до 138 км/ч. Чтобы максимально использовать возможности системы, стартёр-генератор с ременным приводом также питает литий-ионный аккумулятор 48-вольтовой мягкой гибридной системы.

Работа системы становится сложнее и умнее благодаря её программному обеспечению, которое учитывает выбранный режим трансмиссии и использование педали акселератора, чтобы определить, на какую часть системы будет сделана основная нагрузка. Например, полные 18 кВт от генератора силовой установки доступны только при 80% нажатии на педаль газа. При движении по шоссе или автомагистрали с постоянной скоростью генератор может быть отключён, чтобы предотвратить электрические потери от электродвигателя. В спортивном режиме генератор остаётся подключённым, чтобы улучшить отзывчивость педали газа.

В режиме Drive система стремится поддерживать уровень заряда в диапазоне 50–55%. Это является оптимальным балансом для обеспечения достаточного запаса энергии аккумулятора для помощи двигателю внутреннего сгорания или перехода на полностью электрическое вождение. По словам Audi, система позволяет экономить от 7,4 до 8,0 л топлива на 100 км по сравнению с дизельным двигателем 2.0 V6 модели A5 в Европе. Это примерно 7,95 л на 100 км. Такое снижение расхода топлива значимо даже для достаточно экономичного двигателя.

Audi также отмечает снижение выбросов на пройденное расстояние, что может частично объяснить, почему система не будет доступна в США. Высокая начальная стоимость такой системы на рынке, где планируется ослабление стандартов по выбросам, может быть экономически нецелесообразной для Audi. Тем не менее американский рынок активно переходит на гибридные автомобили ради экономии топлива. Несмотря на экономические обещания нынешнего президента, цены на топливо вряд ли упадут.

Возможно, Audi ждёт подходящего момента, чтобы представить систему в США, но, к сожалению, проблема носит более фундаментальный характер. В прошлом году представители Audi назвали две причины, по которым американские версии получают другой двигатель:

  • Американским покупателям будет некомфортно, если двигатель выключается на скорости по мере активации функции «накат» в системе MHEV.
  • Система старт/стоп и переключение между электрической и двигательной тягой на низкой скорости работают слишком резко.

По схожим причинам VW предлагает американским клиентам автоматическую коробку передач с гидротрансформатором вместо более резкого «робота» с двойным сцеплением.

#автомобили #audi
Источник: carbuzz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Швейцарская фирма выпускает первое в мире защищенное оборудование против квантовых угроз
1
На фотографиях китайского истребителя J-XDS обнаружены подвижные законцовки крыла
2
Samsung добавила в Galaxy S24 Ultra режим камеры Ocean Mode
3
45 лет назад на боевое дежурство встал мощнейший фрегат российского ВМФ
6
МТС предлагает тариф с «легальным VPN» и безлимитом на YouTube за 1,9 тыс. рублей
6
Завод «Саста» в этом году начнёт серийное производство пятиосевых станков для нужд авиастроения
+
Nvidia прекращает поддержку ряда старых видеокарт, включая легендарную GTX 1060
6
НАСА завершает ключевые испытания «бесшумного» сверхзвукового самолета X-59
+
Hisense сообщила, что третий год подряд удерживает второе место среди производителей телевизоров
1
В России был замечен ракетный комплекс, замаскированный под гражданский грузовик
+
Процессоры AMD Ryzen 200 будут использовать сокет FP8, стартовую линейку может пополнить Ryzen 7 255
7
Несмотря на то, что GeForce RTX 5090 будет стоит от $2000, производители получат низкую прибыль
5
Стали известны причины глобального дефицита новых карт RTX 5000
5
Новая китайская алюминиево-ионная батарея теряет только 1% мощности за 10 000 циклов зарядки
1
В Канаде создали новый материал такой же прочный, как сталь, и лёгкий, как пенополистирол
2
Встроенная графика процессора Ryzen AI Max+ 395 смогла обойти мобильную RTX 4070 в среднем на 23,2%
4
В Третьяковской галерее начала работу выставка, посвященная творчеству Франциско Инфанте
+
Игроки не смогут купить видеокарты NVIDIA RTX 50 по рекомендованной цене
6
Раскрыто место размещения ракеты «Орешник»
2
В США технологические компании хотят подключать ЦОД напрямую к электростанциям – энергетики против
+

Популярные статьи

Мои размышления о вселенной С.Т.А.Л.К.Е.Р.а в свете выхода фильма S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of the Zone
3
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Январь)
38
Итоги гоночного уик-энда 25-26 января
+
Microsoft Copilot в Офис 365 встречайте новую - старую надоедливую «Клиппи» из нулевых
8
Китайский чат-бот DeepSeek не уступает ChatGPT, а в некоторых сценариях и превосходит
14
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
56
О светодиодных лампах - кривая сборка, использование разных светодиодов и немножко экономики
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Об офисе Фила Спенсера – источнике информации и слухов
1
Мой субъективный топ-10 лучших игр 2024 года с кучей японских и инди-игр (18+)
+

Сейчас обсуждают

bzun
22:47
Дон,
Путин заявил, что украинский кризис завершится через 1—2 месяца, если прекратятся поставки вооружений и денег Киеву
Александр Еремеев
22:37
Цитирую: - "В своём интервью телеканалу MSNBC немногим ранее Елена Зеленская сообщила (, - неуч ставит лишнюю запятую) о случае сбития подобного дрона-камикадзе (, - неуч ставит лишнюю запятую) путём ...
Уничтожена критическая инфраструктура Новомосковска, но человеческих жертв нет
Evgeny Chezarin
22:36
Чимба находится в топе вместе с вульвой и дегенератом шешей. Да здесь пребывает целый отряд пациентов нуждающихся в принудительном лечении. Китя и гамадрил туда же, по палатам и под капельницу с транк...
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
Виталий Филиппов
22:35
Да ещё похуй на это, у него одна планка бл... Одна. Он ещё и предлагает взять морально устаревший 3600 за почти 9к... Ну вот, бл... Оскорблять не хочется, мб ребенок, но вдруг это выстрелит, и кто-то...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Январь)
bzun
22:35
Я так помеялся что пару раз перднул. российские прорывы ржавеют в степях украины вот к это у они готовы
Минобороны готовит Т-90М «Прорыв» к встрече с западными танками
Чеченец
22:31
Ситуация действительно сложная, и каждый из вариантов несёт серьёзные риски: Принять российские условия — политическое самоубийство для Запада. Это подорвёт доверие союзников, создаст прецедент уступ...
Путин заявил, что украинский кризис завершится через 1—2 месяца, если прекратятся поставки вооружений и денег Киеву
Max Krumholz
22:29
ВО первых у них 21 в снимаемоем отсеке - The vehicle carries 21 155 mm projectiles in a fully automatic magazine Reloading the magazine from the accompanying munitions carrier takes about 10 minutes ...
Bloomberg: ЕС хочет продлить транзит газа из РФ через Украину в 2025 году
Виталий Филиппов
22:26
На кой черт, зеон на слабых ядрах? Понятно, что это дёшево, я не критикую покупку зеона, но если бюджет около 60к туда можно и что-то не мертвое засунуть. Сейчас есть 12100 за 5.6к,важно что писи-4.0....
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Январь)
Маэстро
22:18
если прекратятся поставки денег Киеву - Украина перестанет существовать, потому что вся её государственность живет на западных деньгах
Путин заявил, что украинский кризис завершится через 1—2 месяца, если прекратятся поставки вооружений и денег Киеву
PK_demon
22:14
Сколько ж лет я юзал его как доп браузер (довольно таки часто)... Жаль.
Kiwi Browser закрывается, но его наследие перейдет в Microsoft Edge
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем