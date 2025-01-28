Audi представила гибридную систему следующего поколения MHEV Plus

На этой неделе Audi представила свою гибридную систему следующего поколения, названную MHEV Plus. По словам компании, обновлённая гибридная система улучшит производительность и экономию топлива благодаря сочетанию генератора силовой установки (PTG), стартёра-генератора с ременным приводом (BAS), литий-железо-фосфатного аккумулятора и 48-вольтовой мягкой гибридной системы. Первоначально новая гибридная система появится в моделях Audi A5 и Q5. Поскольку она модульная, со временем можно рассчитывать на её появление в других моделях. Однако MHEV Plus не будет доступна на рынке США, так как, по словам Audi, в Америке у клиентов «другие потребности».

Ключевым улучшением в системе MHEV является генератор силовой установки, который установлен непосредственно на выходном валу трансмиссии. Он добавляет около 24 л. с. к системе и помогает в работе системы рекуперативного торможения. Генератор также увеличивает доступный момент на старте и остаётся активным на скоростях до 138 км/ч. Чтобы максимально использовать возможности системы, стартёр-генератор с ременным приводом также питает литий-ионный аккумулятор 48-вольтовой мягкой гибридной системы.

Работа системы становится сложнее и умнее благодаря её программному обеспечению, которое учитывает выбранный режим трансмиссии и использование педали акселератора, чтобы определить, на какую часть системы будет сделана основная нагрузка. Например, полные 18 кВт от генератора силовой установки доступны только при 80% нажатии на педаль газа. При движении по шоссе или автомагистрали с постоянной скоростью генератор может быть отключён, чтобы предотвратить электрические потери от электродвигателя. В спортивном режиме генератор остаётся подключённым, чтобы улучшить отзывчивость педали газа.

В режиме Drive система стремится поддерживать уровень заряда в диапазоне 50–55%. Это является оптимальным балансом для обеспечения достаточного запаса энергии аккумулятора для помощи двигателю внутреннего сгорания или перехода на полностью электрическое вождение. По словам Audi, система позволяет экономить от 7,4 до 8,0 л топлива на 100 км по сравнению с дизельным двигателем 2.0 V6 модели A5 в Европе. Это примерно 7,95 л на 100 км. Такое снижение расхода топлива значимо даже для достаточно экономичного двигателя.

Audi также отмечает снижение выбросов на пройденное расстояние, что может частично объяснить, почему система не будет доступна в США. Высокая начальная стоимость такой системы на рынке, где планируется ослабление стандартов по выбросам, может быть экономически нецелесообразной для Audi. Тем не менее американский рынок активно переходит на гибридные автомобили ради экономии топлива. Несмотря на экономические обещания нынешнего президента, цены на топливо вряд ли упадут.

Возможно, Audi ждёт подходящего момента, чтобы представить систему в США, но, к сожалению, проблема носит более фундаментальный характер. В прошлом году представители Audi назвали две причины, по которым американские версии получают другой двигатель:

Американским покупателям будет некомфортно, если двигатель выключается на скорости по мере активации функции «накат» в системе MHEV.

Система старт/стоп и переключение между электрической и двигательной тягой на низкой скорости работают слишком резко.

По схожим причинам VW предлагает американским клиентам автоматическую коробку передач с гидротрансформатором вместо более резкого «робота» с двойным сцеплением.