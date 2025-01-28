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Audi закрывает завод в Брюсселе и прекращает выпуск Q8 e-tron
Закрытие бельгийского завода Audi оставит без работы 3000 человек

Audi переворачивает очередную страницу своей почти 80-летней истории. Завод немецкого автопроизводителя в Форесте, Бельгия, прекращает работу в конце февраля. На этом предприятии автомобили выпускались с 1948 года. Первые Volkswagen сошли с конвейера в 1954 году, а Audi обосновалась здесь в 2010 году.

Вместе с закрытием завода потеряют работу около 3000 сотрудников. Audi прекратит производство внедорожника Q8 e-tron, решив не переносить его выпуск на другое предприятие.

Закрытие заводов в США обычно сопровождается массовыми увольнениями. В ЕС этот процесс требует больше времени и усилий. По словам Томаса Богуса, генерального директора Audi Brussels, руководству и социальным партнёрам, участвующим в управлении заводом, удалось достичь соглашения, которое поможет компенсировать увольнение 3000 сотрудников.

Несмотря на сложные переговоры, нам удалось достичь справедливого урегулирования для сотрудников совместно с социальными партнёрами. Этот результат потребовал больших усилий от всех сторон.

Стороны договорились о мерах поддержки для работников старшего возраста, а также о предоставлении услуг обучения и помощи в трудоустройстве. Эти меры дополняют пакет компенсаций, о котором было объявлено в декабре прошлого года, согласно которому сотрудники получили бы более чем двойную сумму от установленного законом выходного пособия. Тогда сообщалось, что работник с 17-летним стажем мог получить за увольнение до $200000. Новые меры пока не обнародованы.

«У нас есть социальная ответственность перед всеми сотрудниками», — отметил член совета директоров Audi по производству Герд Уокер. «Поэтому для нас и для меня лично было важно найти совместное решение с социальными партнёрами в Брюсселе. Мы достигли этого с помощью утверждённого социального плана».

Строительство завода в Брюсселе началось в сентябре 1948 года. Его возвела компания-импортёр Volkswagen в Бельгии. Первые автомобили, произведённые на заводе, были моделями Studebaker, лицензию на импорт которых в Европу получил Volkswagen.

В 1954 году с конвейера завода сошёл первый Volkswagen Beetle. Шесть лет спустя было выпущено 100000 автомобилей Volkswagen, производство моделей Studebaker прекратилось, а на заводе начался выпуск автомобилей Porsche. В разные годы завод производил модели VW, включая Passat, Lupo и Golf. В 2006 году VW объявила о сокращении 3500 рабочих мест и переносе производства Golf, связанного с выходом модели MK6 в 2009 году.

Audi взяла завод под своё управление в 2010 году, наладив выпуск городского автомобиля A1, который производился здесь до 2016 года. С 2018 года завод Audi в Брюсселе стал домом для моделей e-tron, а название Q8 e-tron добавилось к линейке в 2022 году.

Закрытие завода означает прекращение производства электрического кроссовера Q8 e-tron. Модель не пользовалась большим спросом. Audi не объявляла планы по её продажам на 2024 год, а совокупные продажи всех электрических моделей Audi, кроме Q4 и Q6, составили лишь 41000 единиц. Это такое же количество, сколько Audi продала моделей RS за прошлый год.

#автомобили #audi
Источник: carbuzz.com
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