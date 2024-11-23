Существование системы на чипе Samsung Exynos 2600 под угрозой

Мобильный процессор Samsung Exynos 2600, который прежде считался серьёзным шагом вперёд, может не появиться на свет. Согласно недавней статье, компания рассматривает возможность полного прекращения его производства из-за проблем с техпроцессом 2 нм. Этот шаг ставит под сомнение будущее производства чипов Samsung и её конкурентоспособность в полупроводниковой отрасли.

Exynos 2600 должен был использовать передовой техпроцесс Samsung Foundry 2 нм. Однако уровень выпуска годных чипов оказался крайне низким. Согласно последним данным, значение составляет всего 10–20%. Это делает массовое производство невозможным.

Проблема не нова для Samsung Foundry. Техпроцесс 3 нм, на котором создаётся чип Exynos 2500, столкнулся с аналогичными трудностями. Уровень выпуска годных чипов у него также оказался ниже 20%. Это привело к предположениям, что Samsung может передать производство своих флагманских чипов Exynos компании TSMC, лидеру в области производства передовых микросхем.

Ситуация осложняется тем, что Samsung якобы закрыла несколько производственных линий, работавших на устаревших техпроцессах 4 нм, 5 нм и 7 нм. Полупроводниковое подразделение компании испытывает нехватку рабочей силы, усугублённую законодательным ограничением 52-часовой рабочей недели в Южной Корее. Ещё в компании проходит реструктуризация команды, занимающейся разработкой процессоров, на что могут уйти годы.

Передача производства TSMC могла бы решить проблему с низким процентом выпуска годных чипов. Это же приведёт к увеличению производственных затрат. Исторически Samsung полагалась на собственное производство для снижения расходов и поддержания конкурентных цен на свои устройства. Аутсорсинг может привести к росту розничных цен.

Несмотря на сложности, Samsung Foundry работает над улучшением своего техпроцесса 2 нм. Информации о текущем прогрессе мало, что оставляет будущее Exynos под вопросом.