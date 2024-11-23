Мобильный процессор Samsung Exynos 2600, который прежде считался серьёзным шагом вперёд, может не появиться на свет. Согласно недавней статье, компания рассматривает возможность полного прекращения его производства из-за проблем с техпроцессом 2 нм. Этот шаг ставит под сомнение будущее производства чипов Samsung и её конкурентоспособность в полупроводниковой отрасли.
Exynos 2600 должен был использовать передовой техпроцесс Samsung Foundry 2 нм. Однако уровень выпуска годных чипов оказался крайне низким. Согласно последним данным, значение составляет всего 10–20%. Это делает массовое производство невозможным.
Проблема не нова для Samsung Foundry. Техпроцесс 3 нм, на котором создаётся чип Exynos 2500, столкнулся с аналогичными трудностями. Уровень выпуска годных чипов у него также оказался ниже 20%. Это привело к предположениям, что Samsung может передать производство своих флагманских чипов Exynos компании TSMC, лидеру в области производства передовых микросхем.
Ситуация осложняется тем, что Samsung якобы закрыла несколько производственных линий, работавших на устаревших техпроцессах 4 нм, 5 нм и 7 нм. Полупроводниковое подразделение компании испытывает нехватку рабочей силы, усугублённую законодательным ограничением 52-часовой рабочей недели в Южной Корее. Ещё в компании проходит реструктуризация команды, занимающейся разработкой процессоров, на что могут уйти годы.
Передача производства TSMC могла бы решить проблему с низким процентом выпуска годных чипов. Это же приведёт к увеличению производственных затрат. Исторически Samsung полагалась на собственное производство для снижения расходов и поддержания конкурентных цен на свои устройства. Аутсорсинг может привести к росту розничных цен.
Несмотря на сложности, Samsung Foundry работает над улучшением своего техпроцесса 2 нм. Информации о текущем прогрессе мало, что оставляет будущее Exynos под вопросом.