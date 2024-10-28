Samsung Galaxy A55 вошёл в число самых продаваемых смартфонов

Портал GSMArena опубликовал список самых популярных смартфонов на 43-й недели года. Лидерство в нём продолжает удерживать аппарат средней ценовой категории Samsung Galaxy A55.

Устройство обходит такие смартфоны, как флагманские Galaxy S24 Ultra и недавно выпущенный Oppo Find X8 Pro. Эти модели заняли второе и третье места соответственно.

Galaxy S24 FE и iPhone 16 Pro Max оказались на четвёртом и пятом местах. Redmi Note 13 Pro, Galaxy A15 и Galaxy A16 5G располагаются следом. В топ-8 пять смартфонов производства Samsung.

Galaxy A55 был выпущен в марте и завоевал популярность благодаря сочетанию характеристик среднего класса с премиальными функциями. У него стеклянная задняя панель, металлическая рамка и выступающий блок для более удобного доступа к кнопкам питания и громкости.

Экран Super AMOLED размером 6,6 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц обеспечивает плавную картинку. Прочность увеличивает стекло Corning Gorilla Glass Victus Plus. Аппарат работает на процессоре Samsung Exynos 1480 с графическим процессором Xclipse 530 на архитектуре AMD RDNA2. У него до 12 ГБ памяти и 256 ГБ хранилища.

Сзади три камеры с основной 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 12 Мп и макрообъектив 5 Мп. Передняя камера имеет разрешение 32 Мп.

Стратегия Samsung, включающая в себя хорошую производительность, привлекательный дизайн и длительную программную поддержку, продолжает окупаться.