Galaxy Z Flip 7 FE должен сделать складные смартфоны Samsung немного дешевле

Доступные по цене складные смартфоны от Samsung пользователи ждут с момента выхода оригинальной серии Galaxy Z несколько лет назад. Судя по последним слухам, это случится благодаря линейке устройств Fan Edition, которые Samsung обычно выпускает после флагманов Galaxy S.

Аналитик Росс Янг поделился интересной информацией о будущем складном смартфоне Galaxy, который называют Galaxy Z Flip 7 FE. В своём посте в Twitter Янг заявил, что первый складной аппарат Fan Edition действительно выйдет в 2025 году. Точные сроки пока не названы.

В комментариях Янг уточнил, что FE будет оснащён тем же дисплеем, что и Galaxy Z Flip 7. Однако камеры и процессор, скорее всего, будут другими. Galaxy Z Flip 7, по всей вероятности, получит процессор Snapdragon 8 Elite, если судить по опыту прошлых лет.

Сведения от Янга подтверждают предыдущие утечки о раскладушке FE, которую ждали вместе с Galaxy Z Flip 7. Кроме того, устройство может получить чип Exynos 2400 образца 2023 года, который использовался в некоторых моделях Galaxy S24 в таких регионах, как Европа и Индия.

Samsung традиционно использует чипы Exynos, особенно в серии Galaxy FE, что делает их дешевле по сравнению с Snapdragon. Помимо ожидаемого процессора, пока ничего конкретного о Galaxy Z Flip 7 FE не известно.

Судя по финансовому отчёту Samsung за третий квартал, компания изучает способы «снизить барьеры для входа» для тех, кто хочет купить её складные смартфоны. Это также объясняет слухи о выходе Galaxy Z Fold 6 FE, который, возможно, появится раньше, чем Z Fold 7 FE.