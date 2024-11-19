Появились новые данные о смартфоне Galaxy A56 5G

Смартфон Samsung Galaxy A56 5G обещает стать заметным улучшением по сравнению с предшественником, особенно в плане скорости зарядки. Недавняя запись с китайского сайта сертификации 3C показывает, что устройство будет поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт. Это значительное улучшение по сравнению с Galaxy A55.

Сертификация 3C упоминает Galaxy A56 5G под модельным номером SM-A5660. Поддержка зарядки мощностью 45 Вт ставит Galaxy A56 в один ряд с флагманами Samsung Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra. Это делает его самым быстро заряжающимся устройством в линейке Galaxy A.

В отличие от флагманов, Galaxy A56 наверняка не будет поддерживать такие функции, как беспроводная зарядка или обратная беспроводная зарядка, которых нет и в Galaxy A55. Возможность появления беспроводной зарядки нельзя полностью исключить, но она маловероятна, исходя из текущей стратегии Samsung.

Как и большинство недавних смартфонов Samsung, Galaxy A56 будет поставляться без зарядного устройства в комплекте поставки. Покупателям может потребоваться приобрести совместимое зарядное устройство мощностью 45 Вт.

Ожидается, что Galaxy A56 5G будет работать на процессоре Exynos 1580. Он обещает значительно улучшенные характеристики CPU и GPU по сравнению с его предшественником. Также предполагается, что базовая модель получит 8 ГБ оперативной памяти, а для некоторых рынков может быть доступна версия с 12 ГБ, как это было с Galaxy A55.

Что касается программного обеспечения, то ожидается Android 15 и последняя версия оболочки Samsung One UI. Релиз устройства ожидается в первом квартале.