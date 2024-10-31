Apple пополнила линейку процессоров M4

Третий анонс компании Apple на этой неделе связан с обновлённой линейкой ноутбуков MacBook Pro. В понедельник и вторник были представлены iMac и Mac mini соответственно.

Новые 14-дюймовые и 16-дюймовые модели имеют прежний корпус и дизайн. Большинство изменений находятся внутри. Главная особенность обновлённой линейки — процессоры M4 Pro и M4 Max. Есть множество более мелких изменений, которые делают новые ноутбуки выделяющимися на фоне своих предшественников.

MacBook Pro на M4 теперь имеет 16 ГБ памяти (моделей Mac с 8 ГБ больше нет). Он поддерживает два внешних монитора и три порта Thunderbolt 4. Более дорогие модели могут быть оснащены процессорами M4 Pro с 14 ядрами или M4 Max с 16 ядрами в сочетании с графикой до 40 ядер.

Благодаря улучшенной эффективности новых процессоров последние ноутбуки MacBook Pro имеют более продолжительное время работы от батареи. Хотя емкость батареи не изменилась, Apple обещает на два часа больше времени для сёрфинга в интернете и до четырёх часов больше для потокового видео.

Apple оснастила новые ноутбуки Pro обновлёнными дисплеями. Хотя они имеют такой же размер, как и прежде, максимальная яркость в SDR теперь составляет 1000 нит, в то время как в HDR — до 1600 нит. Кроме того, можно выбрать MacBook Pro с дополнительным покрытием с наноструктурой для уменьшения отражений.

Другие улучшения включают обновлённую веб-камеру 12 МП с поддержкой Center Stage (по-прежнему с выемкой) и поддержку Thunderbolt 5 в моделях M4 Pro и M4 Max.

Новый 14-дюймовый MacBook Pro на M4 с 16 ГБ памяти и 512 ГБ хранилища стоит $1599. Базовая конфигурация M4 Pro стоит от $1999, в то время как 16-дюймовая версия стоит от $2499. Доступные цветовые варианты включают серебристый и серый. Предзаказы уже открыты, а поставки начнутся 8 ноября 2025 года.