Новая линейка iPad Pro может быть представлена к концу 2025 или в начале 2026 года.

Apple планирует выпустить чипсет M5 следующего поколения для использования в различных продуктах, включая новую линейку iPad Pro, к концу следующего года или в первой половине 2026 года. Это стало известно из последнего отчета, в котором упоминается, что компания уже готовит M5 с 2023 года. Известный журналист Марк Гурман из Bloomberg предполагает, что Apple может анонсировать новый чипсет в конце 2025 года и возможно в то же время представить новую серию iPad Pro.

Согласно информации, семейство моделей M4 MacBook Pro ожидается в этом году, а в следующем году ожидается выпуск линейки MacBook Air. Это означает, что у Apple будет много работы с запусками продуктов. Однако в четвертом квартале следующего года компания наконец-то сможет сделать передышку и представить M5. Это может привести к обновлению линейки iPad Pro либо в конце следующего года, либо в первой половине 2026 года.



Ожидается, что новые 11- и 13-дюймовые модели iPad Pro не получат серьезных изменений, кроме обновленного чипсета M5. В текущей стратегии выпуска продуктов Apple в этом году 11- и 13-дюймовые модели получили M4 первыми, в то время как новые MacBook Pro были представлены позже.



