Компания Apple завершила серию процессоров M4, анонсировав процессоры M4 Pro и M4 Max для Mac Mini и Macbook Pro. По заявлению Apple, эти процессоры оснащены самыми быстрыми в мире процессорными ядрами.

Apple завершила серию процессоров M4, анонсировав процессоры M4 Pro и M4 Max вместе с Mac Mini и Macbook Pro. Произведенные по 3-нм техпроцессу TSMC второго поколения, процессоры, по заявлению Apple, обладают самыми быстрыми в мире процессорными ядрами.

M4 Pro - это 14-ядерный процессор с 10 производительными и 4 эффективными ядрами, а M4 Max - 16-ядерный процессор с 12+4 процессорными ядрами.

Apple M4 Pro

По заявлению Apple, производительность M4 Pro в 1,9 раза выше, чем у M1 Pro, и в 2,1 раза выше, чем у Intel Core Ultra 7 258V. Его GPU, который может масштабироваться до 20 ядер, в 2 раза производительнее M1 Pro и в 2,4 раза - Intel. Он также обеспечивает в 2 раза более высокую производительность трассировки лучей.

M4 Pro предлагает до 64 ГБ комбинированной памяти и пропускную способность памяти 273 ГБ/с. Заявлено, что пропускная способность памяти увеличена на 75% по сравнению с M3 Pro. Если объединить эту пропускную способность с более быстрым нейронным движком семейства M4, то, как утверждается, модели Apple Intelligence на устройстве будут работать быстрее. M4 Pro также поддерживает Thunderbolt 5, который обеспечивает скорость передачи данных до 120 Гбит/с, что вдвое выше, чем у Thunderbolt 4.

Apple M4 Max

M4 Max обеспечивает максимальную производительность, которая в 2,2 раза превосходит показатели M1 Max. Благодаря наличию до 40 масштабируемых графических процессоров, графическая производительность устройства достигает уровня в 1,9 раза выше, чем у M1 Max.

Процессор с пометкой "Max" поддерживает до 128 ГБ объединенной памяти и пропускную способность памяти до 546 ГБ/с. Усовершенствованный Media Engine M4 Max включает два движка кодирования видео и два ускорителя ProRes.

По информации компании, новые чипсеты M4 отличаются высокой производительностью и эффективностью, что позволяет ноутбукам MacBook Pro работать без подзарядки до 24 часов.