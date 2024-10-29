Новый Apple Mac mini получил два порта USB-C на передней панели

В понедельник Apple представила компьютер iMac на новых процессорах, а днём спустя настала очередь новых портативных компьютеров Mac mini. Обновлённый Mac mini доступен в двух конфигурациях: с обычным чипом M4 и с M4 Pro для продвинутых пользователей. Новый Mac mini стал значительно меньше предшественника. Судя по имеющимся изображениям, он помещается на ладони.

Ранее сообщалось, что Apple на этой неделе анонсирует новый Mac mini, а также 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro. Дизайн нового портативного компьютера интересен, но не меньший интерес вызывает производительность устройства.

Общие габариты устройства составляют примерно 12,5 на 12,5 см. Корпус получил новую систему теплоотвода для лучшего охлаждения. Забор воздуха осуществляется снизу, а затем воздух проходит через различные уровни системы. Это обеспечивает лучшую производительность и снижает тепловую нагрузку на компоненты.

Устройство работает на новом, высокотехнологичном чипе M4. Также оно доступно в версии M4 Pro, которая обеспечивает более высокую производительность как в вычислительных задачах, так и в графике. Чип M4 включает 14-ядерный CPU и 20-ядерный GPU с объёмом унифицированной памяти до 64 ГБ. Apple утверждает, что новый Mac mini с чипом M4 работает в 1,8 раза быстрее по CPU и до 2,2 раза быстрее по GPU по сравнению с вариантом на M1.

На передней панели теперь установлены два порта USB-C из пяти имеющихся. Сзади находятся три порта Thunderbolt 5. Это первый случай, когда Mac mini оснащён обновлёнными портами, но они доступны только в модели с чипом M4 Pro. Версия с чипом M4 ограничена скоростью Thunderbolt 4 и не имеет портов на передней панели.

Новый Mac mini стоит от $599 за версию с 16 ГБ памяти и доступен для предварительного заказа уже сегодня в интернет-магазине Apple.