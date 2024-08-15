Приложение Twitter на Android расширило варианты входа в учётную запись

Представители социальной сети X, ранее известной как Twitter, сообщили о внедрении поддержки входа с использованием ключей доступа в приложении на платформе Android. В приложении на iOS подобная функциональная возможность была представлена для пользователей США ещё в январе, а в других странах — в апреле.

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Ключи доступа являются популярным вариантом входа в учётную запись, который продвигают ведущие технологические компании. Они рассматривают его как замену паролям, чтобы не нужно было запоминать и вводить длинные и сложные пароли, разные для разных сайтов. Считается, что цифровые ключи надёжнее паролей, поскольку их нельзя угадать или украсть. В менеджерах паролей также предлагается хранение ключей доступа.

Чтобы создать учётную запись в X, пароль по-прежнему необходим. Если же вы уже вошли в приложение, нужно пройти через несколько меню для активации ключей доступа. Искать эту опцию следует в разделе «Дополнительная защита пароля» на вкладке «Безопасность».