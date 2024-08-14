Бывший топ-менеджер Twitter, Гэри Руни, выиграл дело против компании и получит более 600,000 долларов после увольнения, инициированного по электронному письму Илона Маска. Ирландская комиссия по трудовым отношениям признала увольнение несправедливым, указав на недостаточную юридическую обоснованность действий компании.

Недавнее решение Ирландской комиссии по трудовым отношениям (WRC) привлекло внимание к методам управления, использованным Илоном Маском в Twitter, ныне известном как X. Бывший сотрудник компании, Гэри Руни, добился признания того, что его увольнение было несправедливым, и теперь ему выплатят более 600 000 долларов.

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В ноябре прошлого года, после того как Илон Маск завершил приобретение Twitter, он разослал всем сотрудникам электронное письмо с заголовком «A Fork in the Road». В этом сообщении он предложил работникам 24 часа, чтобы решить, хотят ли они остаться в компании, которая стремилась к созданию новой версии Twitter, ориентированной на инженеров. Маск подчеркнул, что для достижения успеха потребуется высокая интенсивность работы и долгие часы, а также, что только «исключительные результаты» будут считаться достаточными для продолжения работы в компании.

Сотрудникам было предложено нажать «да» по ссылке в письме, если они согласны с новыми условиями. Тем, кто не успел отреагировать до установленного срока, обещали три месяца выходного пособия. Этот подход вызвал множество вопросов и опасений среди работников, которые находились под давлением неопределенности и массовых увольнений.

Гэри Руни, один из уволенных сотрудников, утверждал, что его увольнение было неправомерным, так как в его контракте было прописано, что с ним должны были связаться напрямую в случае расторжения. Он также отметил, что уведомление об увольнении должно быть предоставлено в письменной форме. В результате Руни подал жалобу в WRC, которая провела расследование.

В своем 73-страничном постановлении комиссия пришла к выводу, что увольнение Руни было несправедливым. Она отметила, что электронное письмо Маска не является юридически обоснованным актом увольнения, а также, что оно было составлено с целью заставить сотрудников согласиться на новые условия без должного ознакомления. Это решение стало важным прецедентом, подчеркивающим необходимость соблюдения трудового законодательства и защиты прав работников.

Представитель WRC сообщил, что теперь Twitter, переименованный в X, обязан выплатить Руни более 600 000 долларов, из которых 220 000 долларов будут компенсированы за будущие потери заработка. Это решение будет опубликовано на сайте WRC, что добавляет прозрачности к процессу.

В письме Маска также подчеркивалось, что для успешного развития Twitter 2.0 потребуется «чрезвычайная хардкорность» и готовность работать в условиях высокой конкуренции. Однако, как показало дело Руни, такие методы управления могут привести к юридическим последствиям и негативно сказаться на репутации компании.