Недавнее решение Ирландской комиссии по трудовым отношениям (WRC) привлекло внимание к методам управления, использованным Илоном Маском в Twitter, ныне известном как X. Бывший сотрудник компании, Гэри Руни, добился признания того, что его увольнение было несправедливым, и теперь ему выплатят более 600 000 долларов.
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В ноябре прошлого года, после того как Илон Маск завершил приобретение Twitter, он разослал всем сотрудникам электронное письмо с заголовком «A Fork in the Road». В этом сообщении он предложил работникам 24 часа, чтобы решить, хотят ли они остаться в компании, которая стремилась к созданию новой версии Twitter, ориентированной на инженеров. Маск подчеркнул, что для достижения успеха потребуется высокая интенсивность работы и долгие часы, а также, что только «исключительные результаты» будут считаться достаточными для продолжения работы в компании.
Сотрудникам было предложено нажать «да» по ссылке в письме, если они согласны с новыми условиями. Тем, кто не успел отреагировать до установленного срока, обещали три месяца выходного пособия. Этот подход вызвал множество вопросов и опасений среди работников, которые находились под давлением неопределенности и массовых увольнений.
Гэри Руни, один из уволенных сотрудников, утверждал, что его увольнение было неправомерным, так как в его контракте было прописано, что с ним должны были связаться напрямую в случае расторжения. Он также отметил, что уведомление об увольнении должно быть предоставлено в письменной форме. В результате Руни подал жалобу в WRC, которая провела расследование.
В своем 73-страничном постановлении комиссия пришла к выводу, что увольнение Руни было несправедливым. Она отметила, что электронное письмо Маска не является юридически обоснованным актом увольнения, а также, что оно было составлено с целью заставить сотрудников согласиться на новые условия без должного ознакомления. Это решение стало важным прецедентом, подчеркивающим необходимость соблюдения трудового законодательства и защиты прав работников.
Представитель WRC сообщил, что теперь Twitter, переименованный в X, обязан выплатить Руни более 600 000 долларов, из которых 220 000 долларов будут компенсированы за будущие потери заработка. Это решение будет опубликовано на сайте WRC, что добавляет прозрачности к процессу.
В письме Маска также подчеркивалось, что для успешного развития Twitter 2.0 потребуется «чрезвычайная хардкорность» и готовность работать в условиях высокой конкуренции. Однако, как показало дело Руни, такие методы управления могут привести к юридическим последствиям и негативно сказаться на репутации компании.