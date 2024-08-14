«Судя по всему, на X идёт массированная DDOS-атака. Работаем над решением, - написал Маск на своей странице в X. — В худшем случае мы продолжим работу с меньшим числом слушателей и опубликуем беседу позже».

На платформе X, ранее известной как Twitter, произошла мощная DDOS-атака, о которой сообщил Илон Маск, комментируя перебои в трансляции интервью с Дональдом Трампом. "Судя по всему, на X идёт массированная DDOS-атака. Работаем над решением", — оставил запись Маск, рассказывая о ситуации на своей странице.

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Трансляция аудиоинтервью с кандидатом в президенты США от Республиканской партии продолжалась несмотря на технические проблемы. "В худшем случае мы продолжим работу с меньшим числом слушателей и опубликуем беседу позже", — добавил он.

Предвыборная кампания обострила интерес общественности; кандидат уверенно делился своими взглядами на ключевые проблемы, такие как экономика, здравоохранение и международные отношения. Для него это была возможность завоевать доверие избирателей, вне зависимости от возникших трудностей.

«Мы должны смотреть в будущее с оптимизмом», — подчеркнул он, когда качество связи улучшилось. Интерактивные элементы, такие как возможность задавать вопросы в реальном времени, обеспечили живое взаимодействие и подчеркивали важность мнения граждан.

Согласно данным Downdetector, сервису, отслеживающему работу популярных интернет-ресурсов, сбой в работе X наблюдается в разных странах. 53% пользователей отметили проблемы с приложением, 43% столкнулись с трудностями на сайте, а 4% испытывают сложности с входом.

Проблемы подобного рода подчеркивают уязвимость современных онлайн-платформ и роль кибербезопасности в мир информационных технологий.