Компания X, ранее известная как Twitter, подает в суд на несколько крупнейших рекламодателей за создание отраслевой коалиции, которая бойкотировала платформу.

Компания X (ранее известная как Twitter) подает в суд на крупнейших рекламодателей за создание отраслевой коалиции, которая систематически бойкотирует платформу. По словам главы компании, Элона Маска, этот бойкот привел к огромному сокращению рекламного бизнеса компании. X был ребрендирован и переименован с целью создания целостной платформы, объединяющей больше сервисов и становящейся основным приложением для социальных сетей. Однако платформа привлекла много контроверсий из-за своего противоречивого контента, что привело к оттоку некоторых пользователей.

В ноябре 2023 года рекламные агентства начали бойкотировать X из-за опасений быть связанными с ненавистным контентом. Этот бойкот привел к разрыву связей между компаниями и рекламной индустрией. В результате рекламные доходы X значительно снизились. Теперь Маск подал в суд на рекламодателей и утверждает, что они систематически бойкотировали платформу, задерживая рекламные доллары и нанося серьезный ущерб бизнесу компании.



Судебное разбирательство происходит в Техасе и утверждается, что Глобальная ассоциация рекламодателей-оценщиков создала коалицию с другими компаниями, чтобы удержать миллиарды долларов, бойкотируя платформу X. Этот судебный иск основывается на нарушении антимонопольного законодательства США, которое запрещает монополии и поддерживает конкуренцию.



Компания Rumble, предоставляющая видеохостинг, также возбудила аналогичный иск против Всемирной ассоциации рекламодателей, требуя возмещения ущерба за нарушение антимонопольных законов. Следует отметить, что также имеется другой судебный процесс против Центра по противодействию цифровой ненависти (CCDH) после их критического отчета о X и мониторинге ненавистнического контента.



Маск выразил свое разочарование и заявил, что пытался достичь согласия с компаниями-рекламодателями, но безуспешно. Он указал на необходимость конфронтации с рекламной индустрией. Пока судебное разбирательство продолжается, ситуация остается динамичной, и дальнейший результат будет определен в будущем.