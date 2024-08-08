Pixel Watch 3 не станут быстрее прежнего

На следующей неделе, 13 августа, компания Google проведёт мероприятие, в рамках которого будут анонсированы смартфоны серии Pixel 9 и умные часы третьего поколения. Утечек относительно возможностей было уже немало, а теперь появилась ещё одна от издания Android Headlines.

К сожалению, как и часы предыдущего поколения, новая модель будет работать на процессоре Snapdragon Wear 5100 (SW5100) с сопроцессором Cortex M33. Объём памяти останется 2 ГБ, хранилище — 32 ГБ. Единственное значительное улучшение аппаратных характеристик связано с параметрами экрана.

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Если у часов второго поколения частота обновлений была всего 30 Гц, то на этот раз она вырастет вдвое. Это позволит получить ощущение дополнительной плавности при взаимодействии с часами. Частота будет меняться от значения 1 Гц на постоянно активном экране до 60 Гц при активной работе с устройством. Это позволит найти баланс между высокой производительностью и экономией заряда аккумулятора.

К сожалению, использование прежнего процессора и более яркого экрана с повышенной частотой может привести к увеличению темпов расхода энергии. У стандартной модели ожидается использование аккумулятора ёмкостью 307 мАч. Это не намного больше, чем 306 мАч на Pixel Watch 2. Более крупный вариант Pixel Watch 3 XL получит аккумулятор ёмкостью 425 мАч.

Ранее попавшие в сеть маркетинговые материалы говорили о том, что Google по-прежнему обещает 24 часа работы в обоих вариантах часов. Хотя приятно видеть, что продолжительность работы не стала меньше, многие наверняка рассчитывали на её увеличение.