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Утечка показала более яркий экран часов Google Pixel Watch 3 и более мощную зарядку
До анонса смарт-часов Google Pixel Watch 3 осталось менее двух недель

На 13 августа у компании Google запланировано проведение мероприятия, на котором должны быть анонсированы смартфоны серии Pixel 9. Также ожидается анонс смарт-часов Pixel Watch 3, относительно которых в последние недели было несколько утечек информации. Последняя из них показала маркетинговые материалы.

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Издание Android Headlines сообщает о двух разновидностях часов. Младшая модель будет иметь размер 41 мм, а также появится более крупный вариант размером 45 мм. При этом даже у более компактной модели размер экрана вырастет на 10% по сравнению с Pixel Watch 2. У старшей модели экран будет крупнее на 40%. Рамки вокруг могут стать тоньше, чем у прежних моделей.

Будет применяться технология экрана Google Actua с пиковой яркостью 2000 нит. У часов прошлого поколения это значение вдвое ниже, поэтому разглядеть изображение на солнце станет проще. Также упоминается сверхотзывчивый экран, что может означать повышенную частоту опроса сенсора.

Продолжительность работы должна достигать суток с включённым режимом Always On Display и 36 часов в режиме энергосбережения. Скорость зарядки младшей модели должна вырасти на 20%.

#google #смарт-часы #pixel
Источник: techspot.com
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