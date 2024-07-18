Появилась утечка данных о возможной стоимости Google Pixel Watch 3

В августе от компании Google ждут анонса следующего поколения смартфонов Pixel, а также умных часов и наушников. Утечек относительно этих продуктов было уже немало. Pixel Watch 3 ожидаются в двух версиях. Теперь появилась информация о возможной стоимости европейского варианта часов, которая многим может не понравиться.

Часы ожидаются в размерах 41 мм и 45 мм. Первые будут считаться стандартными, вторые могут получить обозначение XL. Также оба варианта будут в версиях Wi-Fi и 4G LTE.

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Модель 41 мм Wi-Fi в Европе должна стоить 399 евро, тогда как с поддержкой 4G — 499 евро. Более крупная модель Wi-Fi будет предложена за 449 евро, а версия с 4G — за 549 евро. Ожидается в наличии трёх цветовых вариантов.

В результате вариант Wi-Fi станет дороже на 50 евро по сравнению с аналогичными часами предыдущего поколения, а версия 4G — на 100 евро. Часы окажутся дороже, чем недавно представленный Samsung Galaxy Watch 7 Wi-Fi по цене 319 евро.