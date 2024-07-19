Google представила видеоролик с описанием Pixel 9 Pro Fold

В пятницу компания Google оказалась щедра на новости. Сначала впервые официально был продемонстрирован смартфон Pixel 9 Pro, а потом на YouTube-канале Google показали второе поколение складного смартфона этого производителя. Ранее применявшееся название Pixel Fold 2 оказалось неверным.

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На самом деле смартфон будет называться Pixel 9 Pro Fold. У него будет много общего как внешне, так и внутренне с линейкой обычных смартфонов Pixel 9.

Если сравнивать со смартфоном первого поколения, были переработаны соотношения сторон экранов и петля. По форме аппарат больше напоминает OnePlus Open. Внутренний экран получил более узкие рамки, не видно отверстия для камеры. Демонстрируется цветовой вариант «Фарфор», тогда как все прежние утечки показывали чёрный цвет. Не исключено, что других цветов не будет.





Также можно разглядеть квадратный модуль камер, который отличает складной аппарат от других моделей Pixel 9. При этом сенсоры камер здесь могут быть более слабыми по сравнению с первым поколением складного смартфона. На этот компромисс потребовалось пойти ради более тонкого дизайна.

Презентация запланирована на 13 августа.