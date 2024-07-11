Процессоров нового поколения AMD Ryzen на старте продаж будет достаточно

Канадская розничная сеть PC-Canada выставила на продажу модели процессоров следующего поколения AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X для настольных ПК, указав предварительные цены. Эти чипы уже появлялись в североамериканских и европейских магазинах. Теперь можно посмотреть на предполагаемые канадские цены.

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Восьмиядерный Ryzen 7 9700X предлагают приобрести за 517 канадских долларов или 380 долларов США, тогда как шестиядерный Ryzen 5 9600X стоит 401 канадский доллар или 295 американских долларов. Это напоминает рекомендованные розничные цены на процессоры текущего поколения Ryzen 7000. Модель Ryzen 7 7700X была оценена в $399, а Ryzen 5 7600X в $299. Сейчас эти процессоры предлагаются на Западе с внушительными скидками.

Таким образом, ещё раз подтверждено, что стоимость процессоров Ryzen 9000 останется на уровне цен на Ryzen 7000, если не меньше. По своей производительности Ryzen 5 9600X находится близко к Intel Core i5-14600K, стоимость которого составляет $300. Ryzen 7 9700X примерно соответствует Ryzen 9 7900 по цене $369.

Система инвентаризации этой розничной сети показывает, что к 16 июля на складе будет 1594 экземпляра процессора Ryzen 7 9700X. Моделей Ryzen 5 9600X будет всего 50 экземпляров. Перед началом продаж 31 июля это количество может увеличиться.