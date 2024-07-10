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Ryzen 9 9950X протестировали в Geekbench 6
Ryzen 9 9950X продемонстрировал преимущество над чипом прошлого поколения

Выходящий в ближайшее время процессор AMD Ryzen 9 9950X является флагманской моделью с 16 ядрами и 32 потоками. Номинальная тактовая частота у него составляет 4,3 ГГц, а максимальная — 5,7 ГГц. Среди других характеристик кэш составляет 80 МБ (64 МБ L3 + 16 МБ L2), а TDP — 170 Вт. Номинальная частота снижена на 200 МГц по сравнению с Ryzen 9 7950X, однако это не помешало росту эффективности, особенно в многопоточных задачах.

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Очередная утечка данных произошла благодаря тому же пользователю, который рассказывал о чипах AMD Ryzen 9000 на материнской плате ASUS ROG Crosshair X670E HERO. На этот раз результаты тестирования в Geekbench 6 показали 3359 баллов в однопоточном и 20550 баллов в многопоточном тестах.

Это означает прирост производительности на 14% в однопоточном и на 7% в многопоточном тесте. Если сравнивать с процессорами Intel Core i9-14900KS и Core i9-14900K, первый оказался быстрее новинки AMD, а второй показал примерно одинаковый уровень производительности.

От Ryzen 9 9950X ожидают приличную игровую производительность на фоне Ryzen 9 7950X и Intel Core i9 при высокой эффективности. Новая линейка процессоров AMD поступит в продажу до конца этого месяца.

#amd #процессоры
Источник: wccftech.com
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