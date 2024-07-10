Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
AMD готовит APU Ryzen 7 8745HS с характеристиками Ryzen 7 8845HS без NPU
Новый представитель Ryzen 8040 обойдётся без блока нейронных вычислений

Инсайдер под ником Golden Pig Upgrade на сайте микроблогов Weibo поделился информацией о том, что компания AMD готовится представить Ryzen 8040 без аппаратного блока нейронных вычислений. Характеристики у него будут такие же, как у уже выпущенной модели Ryzen 7 8845HS, и предназначается он для мобильных компьютеров.

реклама

Это означает наличие восьми вычислительных ядер на архитектуре Zen 4 и поддержку шестнадцати потоков команд. Здесь будет 16 МБ кэша L3 и 8 МБ кэша L2. Номинальная частота составляет 3,8 ГГц, в режиме Boost — 5,1 ГГц. Также имеется встроенная графика Radeon 780M с 12 вычислительными блоками на RDNA 3 с частотой 2700 МГц. TDP варьируется в диапазоне 35-45 Вт.

Что касается модели Ryzen 7 8845HS, производительность NPU здесь достигает 16 TOPS, а вместе с центральным и графическим процессором это значение составит 38 TOPS. Ryzen 7 8745HS без специального блока предложит только 25 TOPS. Этот чип войдёт в состав ноутбуков с дискретными видеокартами, которые обладают достаточно высокой производительностью ИИ.

#amd #процессоры
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Линейка процессоров Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake-S) подтверждена обновлением CPU-Z
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Япония испытывает гиперзвуковую ракету, предназначенную для поражения авианосцев
4
Capcom анонсировала новую игру из вселенной Resident Evil
3
Загадка древнегреческого вычислительного устройства раскрыта с помощью гравитационных волн
5
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
10
Глава ASML: КНР подминает под себя рынок полупроводников, пока Европа вводит очередной пакет санкций
3
В России в ближайшие годы построят новый крупный подшипниковый завод
13
Предварительный список из 109 смартфонов Xiaomi, которые в 2025 году получат HyperOS 2 на Android 15
8
Появилась ОС Fuchsia, которая может заменить Android
8
Аналитики не советуют покупать крайне нестабильные токены Hamster Kombat после листинга на биржах
+
Ветераны Piranha Bytes создают новую игровую студию Pithead
+
Samsung Galaxy A55 стал первым телефоном бренда, получившим июльское обновление Android
1
Эксперт КГНЦ: ВМФ России нуждается в новом типе авианосцев с беспилотниками и средствами ПВО
+
Galaxy S24+ замечен под управлением Android 15 на базе One UI 7
+
"Маленькие красные точки" — «Джеймс Уэбб» нашел в молодой Вселенной сотни "невозможных" галактик
+
Зеленский назвал страны, которые могут быть посредниками при переговорах Украины и России
28
Новый радар Китая может отследить 10 гиперзвуковых ракет на скорости 20 Маха
+
Киев пытается скрыть видео с ударом ракеты ЗРК NASAMS по детской больнице Охматдет
7
Старая добрая «Буханка» остаётся самой продаваемой моделью УАЗа
2
Изобретена двумерная квантовая система охлаждения, которая преобразует тепло в электричество
2
Nothing выпустила оригинальный смартфон CMF Phone 1 с настраиваемой задней панелью
+

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
20
Windows XP в 2024 году - Часть 1
25
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
16
Мое мнение о Pixel 7 Pro
12
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Есть ли смысл обновлять драйверы на видеокартах NVIDIA, и почему новое ПО не приносит больше fps
24
Если денег нет, а играть хочется — 12 видеокарт со вторичного рынка, наиболее выгодных в 2024 году
11
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
59
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
8
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
4

Сейчас обсуждают

АЕV
15:06
Когда подсасывает расиянин у Китая то вы ничего не понимает ибо это не то что посасывать у сша
FT: Россия в 8 раз нарастила производство крылатых ракет Х-101
Vincentprapor
15:06
Динозавр, но какой. Абсолютно все новые редмики C, A, B, note, и обычные (не про) сливаются этому старичку. Также поко М серии, поко С серии и даже их про версии Назови хоть одну причину почему его н...
Предварительный список из 109 смартфонов Xiaomi, которые в 2025 году получат HyperOS 2 на Android 15
АЕV
15:05
А какие преимущества подсасывается Китаю?
FT: Россия в 8 раз нарастила производство крылатых ракет Х-101
Смотрю за 404
15:01
Когда подсасывает укроинец это другое. Вкус свободы!
FT: Россия в 8 раз нарастила производство крылатых ракет Х-101
Михаил Авраменко
14:57
А если поместить небольшую чёрную дыру в хохла или в жида, кто кого поглотит от жадности?
Пустынный мох сделает Марс обитаемым — он выдерживает даже радиацию благодаря особым генам
Dante1980
14:54
ну да... поуй... всего 2.5 тысячи человек из игровых подразделений только в этом году уволили... и это не предел... Не, не сильно. Копейки...
О Microsoft и её провальной стратегии Xbox
Алиен Предаторов
14:54
И все равно все будет тормозить на неоптимизированном коде. А и правда - зачем? Железо потянет.
GeForce RTX 5090 сможет разгоняться до 3 ГГц, получит 448-битную шину и 28 Гб памяти GDDR7
Михаил Авраменко
14:52
Какие преимущества подсасывать западу?
FT: Россия в 8 раз нарастила производство крылатых ракет Х-101
Михаил Авраменко
14:50
Меняет остатки Окраины на несколько десятков тонн древнего железа. По его свинологике - классная сделка 😊
Аппетиты растут: Зеленский потребовал от Запада передать Украине 128 истребителей F-16
swr5
14:50
Гикбенч кривой тест, в многоядерном тесте у него всегда приоритет по количеству ядер, а не по суммарной их производительности, поэтому Интел со своей кучей недоядер получают больший коэфициент.
Ryzen 9 9950X будет хорош в играх, но крайне плох в сложных сценариях, уступая даже Core i9-14900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем