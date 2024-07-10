Новый представитель Ryzen 8040 обойдётся без блока нейронных вычислений

Инсайдер под ником Golden Pig Upgrade на сайте микроблогов Weibo поделился информацией о том, что компания AMD готовится представить Ryzen 8040 без аппаратного блока нейронных вычислений. Характеристики у него будут такие же, как у уже выпущенной модели Ryzen 7 8845HS, и предназначается он для мобильных компьютеров.

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Это означает наличие восьми вычислительных ядер на архитектуре Zen 4 и поддержку шестнадцати потоков команд. Здесь будет 16 МБ кэша L3 и 8 МБ кэша L2. Номинальная частота составляет 3,8 ГГц, в режиме Boost — 5,1 ГГц. Также имеется встроенная графика Radeon 780M с 12 вычислительными блоками на RDNA 3 с частотой 2700 МГц. TDP варьируется в диапазоне 35-45 Вт.

Что касается модели Ryzen 7 8845HS, производительность NPU здесь достигает 16 TOPS, а вместе с центральным и графическим процессором это значение составит 38 TOPS. Ryzen 7 8745HS без специального блока предложит только 25 TOPS. Этот чип войдёт в состав ноутбуков с дискретными видеокартами, которые обладают достаточно высокой производительностью ИИ.