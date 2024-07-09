6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 9600X будет достигать частоты 5,5 ГГц

Состоялась очередная утечка данных относительно следующего поколения процессоров AMD Ryzen. В данном случае речь идёт о модели Ryzen 5 9600X с 6 ядрами и 12 потоками с модельным номером 100-000001405. Номинальная частота этого процессора составляет 3,9 ГГц, а в режиме разгона — 5,4 ГГц. Объём кэша составляет 38 МБ, TDP — 65 Вт. Частоты вырастут только у новых процессоров Ryzen 7 и Ryzen 5, тогда как у Ryzen 9 они останутся прежними.

реклама

В данном случае частота в разгоне выросла на 100 МГц, зато номинальная уменьшилась на 800 МГц. Процессор тестировали в составе материнской платы ASUS ROG Crosshair X670E HERO с 32 ГБ памяти DDR5-6000. Прежде эта же плата применялась с Ryzen 9 9900X и Ryzen 7 9700X.

Geekbench 6 выдал результат одноядерного тестирования — 3 284 балла, многоядерного — 14 594 балла. Прирост составляет 15% и 14% соответственно по сравнению с процессором прошлого поколения при одинаковом TDP. Одноядерные тесты показали превосходство над Intel Core i9-14900KS. Правда, в многоядерных тестах процессор Intel берёт реванш и имеет превосходство на 9%. В многоядерных тестах рассматриваемый чип работает почти на уровне 8-ядерного Ryzen 7 7700.

В любом случае, для 6-ядерного чипа результаты отличные, что должно принести немалый прирост производительности в играх. Продажи процессоров AMD Ryzen 9000 начнутся уже в этом месяце.