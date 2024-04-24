Аппараты линейки iQOO Z9 получили защиту IP64

На мероприятии в Китае в среду компания iQOO представила смартфоны серии Z9. Двумя из них являются модели Z9 и Z9x, выходящие на смену прошлогодним аппаратам Z8.

Z9 обладает экраном AMOLED размером 6,78 дюйма с разрешением 1,5K, яркостью до 4500 нит и частотой 144 Гц, а внутри находится сканер отпечатков. iQOO Z9x получил экран LCD размером 6,72 с частотой 120 Гц, яркостью до 1000 нит и разрешением FHD+. У обоих плоская рамка и квадратный выступ задних камер со скруглёнными углами. Z9x получил сканер отпечатков сбоку на корпусе в составе кнопки питания. У корпусов обоих устройств есть защита от воды и пыли IP64.

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Оба аппарата получили две задние камеры с основной с разрешением 50 Мп и сенсором глубины 2 Мп. У первого передняя камера 16 Мп, у второго 8 Мп.

Z9 работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, Z9x получил SoC Snapdragon 6 Gen 1. В обоих случаях объём оперативной памяти 12 ГБ, хранилище 512 ГБ у первого и 256 ГБ у второго. Ёмкость батареи составляет 6000 мАч при поддержке мощности зарядки 80 Вт и 44 Вт на Z9 и Z9x соответственно. Установлена Android 14 с OriginOS 4.

iQOO Z9 стоит 1199 юаней за базовую версию 8/128 ГБ, тогда как самый дешёвый iQOO Z9 8/128 ГБ оценили в 1499 юаней. Доступны белый, зелёный, и чёрный цветовые варианты.