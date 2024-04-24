Анонсирован аппарат iQOO Z9 Turbo с 16 ГБ памяти

Компания iQOO провела в среду в Китае ряд анонсов, среди прочего представив смартфоны серии Z9. Среди них выделяется модель Turbo.

Это устройство получило экран OLED размером 6,72 дюйма с разрешением 1,5K. Пиковая яркость у него достигает 4500 нит, частота обновления 144 Гц. Внутри экрана находится сканер отпечатков пальцев. По внешнему виду это устройство похоже на другие смартфоны серии, обладая плоской рамкой и квадратным выступом камеры. У корпуса есть рейтинг защиты от воды и пыли IP64.

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Сзади находятся две камеры. Основная обладает сенсором Sony IMX882 50 Мп и оптической стабилизацией изображения. Рядом располагается сверхширокоугольная камера 8 Мп, а разрешение передней камеры 16 Мп.

Это устройство работает на недавно представленном процессоре Snapdragon 8s Gen 3. Объём оперативной памяти типа LPDDR5x у него достигает 16 ГБ, столько же может быть виртуальной памяти. Максимальный объём хранилища UFS 4 равен 512 ГБ. Имеется система жидкостного охлаждения. Ёмкость батареи составляет 6000 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 80 Вт и проводная обратная зарядка 7,5 Вт. Установлена система Android 14 с OriginOS 4. Среди других характеристик Wi-Fi-6, Bluetooth 5.4 и USB-C.

Базовая модель 12/256 ГБ стоит 1999 юаней, тогда как самый дорогой вариант 16/512 ГБ оценили в 2599 юаней.