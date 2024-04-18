Компания надеется, что Neo 9s Pro, обеспечит производительность флагманского уровня на рынке среднего класса.

Ходят слухи, что iQOO работает над смартфоном Neo 9s Pro, который, как сообщается, недавно появился в китайской базе данных сертификации 3C. Надежный технологический инсайдер Digital Chat Station (DCS) раскрыл некоторые ключевые спецификации предстоящего телефона. Согласно источнику, Neo 9s Pro будет оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, который обычно используется в дорогих телефонах.

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В то время как Qualcomm предлагает версию для среднего класса (Snapdragon 8s Gen 3), Neo 9s Pro, похоже, собирается получить производительность флагманского уровня для рынка среднего класса. По слухам, SoC будет работать в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Кроме того, DCS упоминает, что устройство будет оснащено плоской OLED-панелью 8T LTPO с разрешением 1,5K. Точные детали дисплея неизвестны, но, скорее всего, он будет оснащен 6,78-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 144 Гц, такой же, как у существующей серии Neo 9. Утечка не дает никаких сведений о емкости аккумулятора, но источники утверждают, что он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Что касается камер, то 50-мегапиксельный основной датчик и оптическая стабилизация (OIS), как предполагается, будут лежать в основе тройной системы камер на задней панели. Возможно, самым интригующим аспектом этой утечки является заявление DCS об "очень конкурентоспособной цене". Если это утверждение верно, то iQOO будет предлагать процессор Snapdragon 8 Gen 3 с самой низкой стоимостью в сравнении с другими компаниями. Однако следует помнить, что всё это пока основано на догадках и официально не подтверждено.