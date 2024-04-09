Чипы Google Axion приносят повышенную скорость и эффективность

Компания Google выпускает собственные процессоры для своих мобильных устройств Pixel, но у неё есть и более серьёзные продукты. На основе архитектуры Arm она предлагает процессоры для работы в составе дата-центров. В новых чипах Axion производитель обещает лучшие в этой сфере производительность и энергоэффективность. По сравнению с ближайшими конкурентами скорость должна быть выше на 30%. Сопоставимые процессоры на архитектуре x86 уступают по скорости на 50%, а по энергоэффективности на 60%.

В Axion применяются ядра Arm Neoverse V2, созданные под задачи общего назначения. Также Google использует свои микроконтроллеры с кодовым именем Titanium. Они необходимы для работы в сети и обеспечения безопасности. Применяется новая служба блочного хранения Hyperdisk с динамическим масштабированием производительности.

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Использование стандартной архитектуры Armv9 обеспечивает новому процессору совместимость с существующим программным обеспечением. В результате клиенты могут применять данные чипы с сервисами Google Cloud, в том числе Compute Engine и Kubernetes Engine.

Появление Axion уже привлекло внимание таких компаний, как Broadcom, CrowdStrike, Cybereason, Datadog, Elastic, OpenX, Snap и WP Engine, рассчитывающих получить прирост производительности и устойчивости.