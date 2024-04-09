Амбициозные планы Google по улучшению поиска с помощью ИИ пока не оправдываются - система ошибается в простых расчетах и выдает недостоверную информацию.

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Около года назад Google анонсировал планы по улучшению своего поискового сервиса с использованием искусственного интеллекта. Эта новая технология, названная Search Generative Experience (SGE), должна была сделать поиск более точным и интеллектуальным.



Однако, согласно отчету журналиста Washington Post Джеффри Фаулера, на текущий момент ИИ-поиск Google пока не оправдывает ожиданий. Фаулер отмечает, что новая версия поисковика зачастую предоставляет неверную или бессмысленную информацию, особенно в отношении простых математических вычислений.



Например, при запросе на состояние Марка Цукерберга SGE выдает нелепые цифры, никак не соответствующие реальному собственному капиталу главы Meta. Кроме того, ИИ-поиск иногда неправильно интерпретирует вопросы пользователей и путает ненадежные источники с достоверными.



Google, похоже, признает существующие проблемы и даже рассматривает возможность сделать функции ИИ-поиска платными для пользователей. Тем не менее, компания продолжает стремиться к амбициозной цели - предоставить максимально полный поисковый опыт с ответами на любые вопросы за считанные секунды.



Очевидно, путь к этой цели еще долог, и Google предстоит решить множество технических сложностей, прежде чем ИИ-поиск сможет конкурировать с классическим поисковым сервисом.