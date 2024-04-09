Пользователи смогу выбрать, какой тип поиска им необходим.

Gemini собирается играть более значительную роль в экосистеме Android благодаря потенциальному появлению специальной колонки для интеграции искусственного интеллекта в официальном приложении поиска от Google. О предстоящем обновлении впервые стало известно в недавней бета-версии Android благодаря инсайдеру AssembleDebug, который впоследствии поделился своими соображениями с Pianika Web, ведущей новостной платформой.

Новая функция может быть представлена в виде плашки переключателя, расположенного над строкой поиска в интерфейсе приложения. Активация этого переключателя превратит стандартный интерфейс поиска в интерфейс Gemini, позволяя пользователям вводить подсказки, вступать в диалог с нейросетью или загружать изображения для анализа. Android Authority сообщает, что при включении режима искусственного интеллекта появляется диалоговое окно с просьбой разрешить активировать переключатель, если это еще не сделано.

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Эта функция может показаться знакомой пользователям iOS, поскольку приложение Google на платформе Apple предлагает аналогичную возможность с начала февраля. После активации Gemini заменяет Google Assistant в качестве основного цифрового помощника для интернет-запросов, предоставляя пользователям возможность плавного переключения между двумя сервисами.

Для пользователей Android, желающих первыми испытать переключатель на Gemini, компания AssembleDebug опубликовала на сайте TheSpAndroid подробное руководство. Однако процесс этот сложный и трудоемкий, он требует наличия root-смартфона под управлением Android 12 или более поздней версии. Кроме того, пользователям необходимо установить последнюю бета-версию Google App Store, а также приложение GMS Flags, взятое с GitHub.